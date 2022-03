Alle Donne

In occasione della Giornata internazionale dedicata ai diritti delle Donne, condividiamo con i nostri lettori il video messaggio del Prof. Antonio Guidi per mantenere vivo il ricordo delle lotte civili delle generazioni precedenti rompendo i tabù che ancora inquinano la vita delle Donne.

Soprattutto “La diversità, inclusa la diversità di genere”, che è un valore per la società dimostrando che un mondo diverso non è più solo un’opzione, ma è necessario ,cosi come e’ necessario dare ” l’opportunità ad ogni donna di trovarsi sempre nella condizione di ripartire equamente il carico mentale della crescita personale e professionale, della cura della famiglia e dello sviluppo del Paese, senza trovarsi costretta a scegliere solo uno tra questi ruoli”.

Non siamo in genere da festeggiare ma da rispettare