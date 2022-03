di C.S.

Il 21 marzo e’ la Giornata mondiale dedicata alla Sindrome di Down. L’obiettivo di questa giornata è diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza , per creare una nuova cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone con tale sindrome.

Anche per questa importante giornata il Prof. Antonio Guidi ha voluto dare il suo prezioso contributo con un video messaggio ricordando che le persone con Sindrome di Down e altre disabilità intellettive oggi non beneficiano di una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, per questo è importante porre la lente d’ingrandimento su questo tema.