«Il candidato deve avere competenze trasversali, grande motivazione e valori in sintonia con quelli dell’azienda per cui lavorerà. Collocare le persone giuste nel posto giusto è la chiave per sbloccare il potenziale delle aziende». Così dichiara Oscar Correnti, managing director di Risorse Professional, il nuovo brand di Risorse S.p.A. specializzato nelle attività di head hunting su profili di middle e senior management e con sede principale a Milano.

«Alle aziende offriamo un servizio altamente qualificato per individuare i talenti che possano operare in settori strategici quali consulting and financial services, investment banking and real estate, insurance, finance and accounting, HR and office support, tax and legal, engineering and industrial, IT and digital, healthcare and life sciences, fashion and luxury, sales and marketing, retail».

«Scegliere professionisti competenti e preparati – spiega Correnti – non è solo un investimento nel presente, ma un fondamentale passo in avanti per il futuro. La nostra conoscenza delle dinamiche del mercato ci consente di cogliere i dettagli e di individuare i professionisti più adatti a generare un forte impatto strategico nel lungo periodo per i nostri clienti».

Secondo le analisi elaborate da Risorse Professional, i segmenti più dinamici dal punto di vista delle opportunità professionali sono oggi in Italia il finance, il financial services (con particolare riguardo al private equity, al settore bancario e a quello assicurativo), l’engineering e l’information technology (in crescita le offerte sulla sicurezza informatica), l’ambito energy (molto richieste sono le figure specializzate nella produzione di fonti energetiche rinnovabili).

Laureato in economia aziendale e management con un master in business organization and people management all’Università Commerciale Luigi Bocconi, dal 2020 Correnti ha ricoperto il ruolo di head of permanent division presso Risorse S.p.A. e oggi guida Risorse Professional: «Con questo brand miriamo a diventare un punto di riferimento nelle attività di head hunting su profili più senior. La nostra missione è quella di valorizzare le figure con più esperienza ricercate dalle aziende. In un mercato sempre più dinamico l’adattabilità, la capacità di relazionarsi e di guidare un team sono fondamentali per garantire il successo del business. Per questo serve il partner giusto in grado di svolgere le selezioni con tecniche professionali che analizzano le competenze così come la motivazione e i valori del candidato».