“La Corte di Cassazione in una sentenza “storica” di pochi giorni fa ha sancito quanto da me da tempo sostenuto, che nel caso di infortunio o malattia professionale è dovuto il risarcimento integrale del danno, decretando quindi il principio della tutela sia per coloro che non hanno un contratto di lavoro vero e proprio ampliandole ed anche a coloro che per qualsiasi motivo svolgono le loro attività nei cantieri, compresi i precari e quelli non regolarizzati e i dipendenti di ditte terze”, lo ha detto il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto ed editore del Giornale dell’Ambiente, Ezio Bonanni nel suo intervento sul tema: “Infortuni sul lavoro, malattie professionali, amianto: emergenza a Roma e in Italia” nella prima parte del convegno promosso da ONA e dalla Fondazione E-Novation, ESG – Stati generali della sostenibilità”, moderato dal giornalista Massimo Lucidi, direttore editoriale di The Map Report.

Bonanni ha ricordato i dati delle malattie professionali registrate in Italia in questo 2022 a quota 43.933 (+ 8,6%) e degli infortuni sul lavoro che, fino al settembre 2022, sono stati 536.002 (+ 35,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento ha riguardato sia i casi avvenuti sul lavoro (+37,5%), sia quelli in itinere, avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+20,5%). Industria e servizi + 33,3%; agricoltura -3,2%; conto stato + 74,2%; sanità e assistenza sociale +132,3%; trasporto e magazzinaggio +112,8%; amministrazione pubblica 67,6%; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione +65,4%. Bandiera nera alle regioni Campania, Liguria e Lazio.

I dati del Lazio – Fino al maggio 2022, al netto dei contagi da Covid 19, si registra un aumento degli infortuni del 20% e quelli mortali del 10%. In totale 25.266, di cui 19.521 nella sola Capitale, mentre le malattie professionali registrate (sempre fino a maggio), sono 1.814. Di queste 630 a Roma.

L’Ona senza assumere alcuna posizione partitica, ha presentato le linee guida di una proposta di legge di iniziativa popolare, finalizzata a premiare, anche dal punto di vista fiscale, le aziende virtuose sulla sicurezza sul lavoro, e a sospendere le attività con aggravio di una maggiore aliquota fiscale per coloro che violano le norme sulla sicurezza (provocando non solo un inaccettabile danno per la salute, ma anche maggiore esborso in termini delle spese sanitaria, sociale e previdenziale).

“È necessario superare, intanto, il falso dilemma: morire di lavoro o morire di fame, le conseguenze dei problemi climatici sono sotto gli occhi di tutti come l’aumento delle temperature ormai quasi irreversibili, e quello delle neoplasie che diminuiscono le aspettative di vita sana” – sottolinea Bonanni, che conclude: “per risolvere queste criticità è necessario pensare ad un nuovo sistema di produzione che non consumi l’ambiente”.

Le ragioni dell’intesa Ona e Fondazione E-Novation sugli Stati Generali della Sostenibilità, argomento della seconda parte e dell’incontro, le ha spiegate l’ideatore Massimo Lucidi: “vuole essere il luogo di proposta fattiva in cui raccontare e condividere le cose che funzionano per affrontare i problemi con soluzioni che promanano dalle esperienze dal basso di chi opera sul campo che merita di essere sostenuto”.

Sono intervenuti, inoltre, il consigliere di Cassazione Nicola De Marinis, il professore di Diritto del Lavoro, Fabrizio Proietti, il primo dirigente medico della Polizia di Stato, Fabrizio Ciprani, il consigliere dell’Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori, il presidente CNIFP, Ruggero Alcanterini. Per gli SGS Riccardo Grassi (direttore generale e capo editoriale di Citizen’s Platform on Climate Change and a Sustainable World), Vincenzo Pepe (direttore del Master in Turismo sostenibile dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli), Angela Pietrantoni (World Protection Forum Chairman e CEO di Kelony – First Risk-Rating Agency), la prima Agenzia di quotazione del Rischio al mondo), Massimo Vernetti (presidente di Airpark), Luca De Marco (imprenditore e co-fondatore Dil srl), Genseric Cantournet (Fondatore World Protection Forum).

L’Ona continua a lavorare incessantemente per aggiornare la mappatura, anche attraverso l’app http://app.onanotiziarioamianto.it Si può richiedere assistenza tramite lo sportello online https://onanotiziarioamianto.it/sportello-amianto-ona-nei-territori o il numero verde gratuito 800 034 294.