Imprenditoria femminile, Londra è la migliore città a livello mondiale. Questi i risultati

emersi dal Dell WE Cities Index 2023, annunciato da Dell Technologies e dal suo

network globale DWEN (Dell Women’s Entrepreneur Network), che misura il grado di

attrattività di 55 città globali in base alla loro capacità di offrire condizioni ottimali per

permettere alle donne imprenditrici di esprimere tutto il proprio potenziale.

La città del Regno Unito sbaraglia la concorrenza, facendo leva sulla facilità di accesso

ai migliori talenti – grazie alla presenza di ben 22 università che si classificano tra le

migliori al mondo nel ranking di US News & World Report 2023 e al prestigio della

London Business School – ma anche a buone condizioni relative all’accesso al

crowdfunding, ai fondi di venture capital e agli acceleratori per l’imprenditoria.

Al 2° posto della classifica si trova New York, città dove l’accesso ai capitali è ancora

più facile rispetto a Londra, ma che rimane indietro su altri indicatori chiave, come

talento e ambiente di lavoro. Chiude il podio (3°) una città come San Francisco,

nonostante possa vantare rispetto a Londra e New York un migliore accesso alla

tecnologia. Significative le performance delle città europee, con Parigi che si classifica

al 4° posto a livello mondiale, seguita da Stoccolma (5°), Berlino (15°), Amsterdam

(16°), Copenaghen (17°), Dublino (23°), e Barcellona (26°).

L’Italia è presente solo con Milano nella 38° posizione.

“Sebbene Milano possa dirsi ben salda nella classifica, con un posizionamento in ogni

caso nella top 40, il ritardo rispetto a capitali europee particolarmente vicine come

Parigi, Berlino o Barcellona, apre ampi spazi di riflessione e deve rappresentare una

call to action importante per tutti gli attori – pubblici e privati – che possono contribuire a

un miglioramento concreto delle condizioni per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile”,

ha commentato Filippo Ligresti, vicepresidente e general manager di Dell Technologies

Italia. “Le donne ricoprono un ruolo fondamentale nel guidare la crescita economica

globale. Come azienda Dell siamo impegnati a promuovere tutto ciò attraverso il Dell

Women’s Entrepreneur Network, che dal 2009 intende far progredire il business delle

donne imprenditrici attraverso il potere della tecnologia, della comunità e dell’accesso

alle risorse chiave. Come rete globale, DWEN supporta più di 80 mila donne

imprenditrici, che sono i motori della nostra economia globale”.