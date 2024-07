Esplorare tematiche fondamentali per valorizzare il ruolo del professionista nella crescita e competitività delle imprese, far conoscere a fondo gli strumenti di finanza agevolata, affrontare il tema del cambiamento culturale nelle scelte di governance e approfondire il ruolo del commercialista come Temporary Manager. Sono gli obiettivi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, guidata dal presidente Francesco Cataldi, che presenta “Cambia-menti”, il XVIII Forum nazionale dei giovani commercialisti, in programma venerdì 12 luglio, presso il Th Roma Carpegna Palace (via Aurelia, 481). L’evento è organizzato con Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA e la partecipazione di Giovani Imprenditori Confindustria e ANCE Giovani.

In programma, dopo i saluti istituzionali, alle ore 10:00, tre tavole rotonde: “Strumenti di crescita e competitività per le imprese: la finanza agevolata”, “Il cambiamento culturale nelle scelte della governance” e “Il commercialista come Temporary Manager”.

Previsti gli interventi del senatore Antonio Misiani (vicepresidente commissione Bilancio), della senatrice Paola Ambrogio (commissione Bilancio), degli onorevoli Alberto Luigi Gusmeroli (presidente commissione Attività produttive, commercio e Turismo), Ylenja Lucaselli e Luigi Marattin (commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione), Marta Schifone (commissione Lavoro Pubblico e Privato).

E ancora, saranno presenti al Forum Mario Aprile e Giulio Natalizia (vicepresidenti Giovani Imprenditori Confindustria), Martina Cecchi (Giovani Imprenditori di Confindustria), Angelica Krystle Donati (presidente Giovani Imprenditori Edili Ance), Francesco Savio (presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC), Danilo Di Giacomo (consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC), Elbano de Nuccio (presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Stefano Distilli (presidente Cassa Dottori Commercialisti), Luigi Pagliuca (presidente Cassa Ragionieri), Gaetano Stella (presidente Confprofessioni), Marco Natali (presidente Fondoprofessioni), Luigi Gallo (Invitalia), Roberto Bonomo, Roberto Gennari, Carolina Rumboldt e Sebastiano Zanette (consiglieri UNGDCEC). Modera la giornalista Simona D’Alessio.