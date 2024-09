Sono oltre 150 le startup presenti quest’anno a SMAU Milano, che si terrà il 29 e 30 ottobre presso FieraMilanoCity. I talenti selezionati per gli Startup Safari dovranno accompagnare manager, decision maker e imprenditori in un tour per conoscere in prima persona le aziende e i progetti più innovativi sul mercato. Ecco quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione, per la quale è previsto un compenso.

Il 29 e 30 ottobre 2024, la città di Milano ospiterà presso FieraMilanoCity SMAU Milano 2024 (www.smau.it/milano), l’evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione, che riunisce le realtà più all’avanguardia del mercato. In questa occasione, SMAU (www.smau.it) cerca 35 giovani per partecipare agli Startup Safari (www.smau.it/milano/partecipa/startup-safari): i tour guidati ideati per soddisfare le esigenze di innovazione delle aziende partecipanti, messe in contatto diretto con potenziali partner attraverso un’opportunità unica di incontro tra grandi imprese e startup, facilitando così collaborazioni proficue attraverso la promozione del modello dell’Open Innovation.

La candidatura è aperta a studenti universitari, neolaureati e giovani talenti che vogliono entrare in contatto con l’ecosistema internazionale dell’innovazione e ampliare la propria rete di contatti. Per partecipare, basta compilare il modulo (https://www.smau.it/milano/partecipa/staff) e allegare il proprio curriculum entro il 15 settembre. Per la partecipazione è previsto un compenso.

I mediatori che verranno selezionati avranno il compito di accompagnare innovation manager, decision makers e imprenditori in un percorso di un’ora da realizzarsi durante i giorni di evento, alla scoperta delle realtà più avanzate tra le oltre 150 startup presenti a SMAU Milano, in funzione del settore di attività e degli ambiti di interesse.

Hanno già preso parte agli Startup Safari aziende come Aiello, Allianz Partners, Ansaldo Energia, Barilla, Carrefour, Comau, Iveco Group, Michelin, Pirelli e Terna.

Da oltre 50 anni, SMAU organizza eventi nazionali e internazionali per aiutare le aziende e i professionisti a realizzare le loro esigenze di innovazione. SMAU è diventata una piattaforma di collegamento tra le aziende e l’intero ecosistema dell’innovazione, tra cui startup, incubatori, acceleratori e istituzioni, seguendo le tendenze dell’innovazione aperta. Per aiutare le imprese a mantenere la loro competitività e affrontare le sfide del mercato, SMAU ha adattato il proprio format per mettere al centro il networking e la formazione continua. In questo modo, l’evento è diventato il punto di partenza ideale per stimolare collaborazioni tra diverse competenze, tutte orientate verso la ricerca di soluzioni innovative.