I Crediti Aziendali possono essere insoluti per il mancato pagamento:

Sia da parte della Pubblica Amministrazione (esempio Comuni);

Sia da parte di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali.

Se già i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione mettono l’Azienda definitivamente fuori gioco quelli Privati, vantati nei confronti di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali, inginocchiano l’Azienda.

In entrambi in casi l’Azienda finisce per non avere liquidità necessaria per fare fronte al pagamento contributivo e fiscale nei confronti dello Stato, al pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle linee di credito bancarie e così via.

La soluzione, in questi casi, è quella di Smobilizzare i Crediti Insoluti.

Per i Crediti Aziendali Insoluti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione lo Smobilizzo ha luogo se, su istanza dell’Azienda Creditrice, la Pubblica Amministrazione CERTIFICA IL CREDITO relativo alle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In questo caso il Credito Certificato dalla P.A. è smobilizzato e può essere utilizzato dall’Azienda per far fronte, ad esempio, al pagamento contributivo e fiscale nei confronti dello Stato, al pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle linee di credito bancarie e così via e tutto questo attraverso adeguate operazioni di CESSIONE DEL CREDITO.

Per i Crediti Aziendali Insoluti vantati, invece, nei confronti di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali lo Smobilizzo può aver luogo se il Credito viene Certificato attraverso un procedimento il cui percorso si definisce con un’ Attestazione che Certifica il Credito nella sua Legittimità e Fondatezza sia Contrattuale che Contabile.