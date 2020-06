(ANSA) – BOLOGNA, 11 GIU – Dopo la siccità e le gelate, ora la grandine: l’agricoltura romagnola è in ginocchio. L’allarme arriva dalla Cia Romagna.

“I fenomeni di questi giorni hanno inferto un nuovo colpo alle produzioni in un’annata già pesantemente compromessa dalla siccità e dalle gelate di fine marzo e inizio aprile – afferma Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna – In crisi non è ora solo la frutta estiva, ma potrebbe risultare danneggiata anche la produzione di quella autunnale e invernale, in alcuni casi (come il kiwi) già sofferente per il gelo. E vi sono problemi anche per le colture orticole e i cereali”.

I territori più flagellati, segnala la Cia Romagna, sono stati il Ravennate, il Forlivese, parte del Cesenate e le colline del Riminese.



