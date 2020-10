La stagione invernale è alle porte e il freddo può indebolire le difese di ognuno, favorendo l’insorgere di otiti e riniti, soprattutto nei soggetti più piccoli. Le rino-otiti sono processi infiammatori che interessano un distretto anatomo-funzionale strettamente interconnesso: la rinofaringe, la tuba di Eustacchio e l’orecchio medio. La tuba in particolare svolge una funzione di collegamento e garantisce la ventilazione, il drenaggio delle secrezioni e l’equilibrio pressorio tra rinofaringe ed orecchio. Qualsiasi blocco e/o ostruzione della sua attività, spesso preceduto da infezioni delle prime vie respiratorie, potrebbe causare l’insorgenza di processi infiammatori con la formazione di liquido più o meno denso nella cavità dell’orecchio medio.

La terapia termale proposta dalle Terme dell’Emilia Romagna è tra le forme di prevenzione e cura più efficaci. E’ assolutamente naturale, viene effettuata in sicurezza ed è in grado di garantire ottimi risultati nel tempo, grazie ai suoi effetti anti-infiammatori, mucolitici e anti-batterici, con una specifica indicazione nella prevenzione degli episodi ricorrenti di rino-otite e delle infiammazioni recidivanti delle prime vie aeree. Per quanto concerne la modalità di somministrazione, il trattamento delle forme infiammatorie nasali e/ o rinofaringee allo scopo di prevenire l’estensione all’orecchio medio può avvalersi di docce nasali, irrigazioni nasali, aerosol e humages. Servizi d’eccellenza garantiti dalle Terme dell’Emilia Romagna.



E se l’obiettivo è quello di raggiungere la cavità timpanica e quindi risolvere le raccolte di versamento nell’orecchio medio, è necessario ricorrere al Politzer crenoterapico nel caso dei bambini, o insufflazioni per gli adulti. La cura consigliata prevede un protocollo di trattamenti della durata di 12 giorni, da effettuare 1-2 volte all’anno, composto da 12 insufflazioni/politzer e 12 aerosol coadiuvati da 12 docce nasali.

