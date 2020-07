(ANSA) – TRIESTE, 18 LUG – “L’auspicio di tutti è che la pandemia sia finita e che non ci sia una nuova ondata. Al momento la difficoltà maggiore è cercare di catturare la fiducia dei nostri potenziali clienti, i quali in questa fase devono, appunto, ancora riacquisire la fiducia in quella che sarà l’evoluzione della situazione”. E’ il commento rilasciato all’ANSA di Marco Crasnich, Ceo di Overlog, azienda di Buttrio (Udine) che si occupa di software per la gestione del magazzino.

“I nostri lavori sono legati a investimenti, quindi se la fiducia non c’è, le aziende non vanno avanti a investire; questo è il primo tema. Da un punto di vista operativo, poi, la fase più cruciale andremo a verificarla tra settembre e ottobre, con le conseguenze di questa fase di lockdown in cui tutti i settori praticamente sono rimasti bloccati”.

Ma qual è il comparto che paga il prezzo più alto della pandemia da Covid-19? “Senza’altro pagano di più le attività strettamente collegate al mondo del commercio. Non tanto la parte industriale quanto le realtà e le aziende legate al mondo della ristorazione e al mondo delle attività distributive”, ha concluso Crasnich.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram