(ANSA) – TRIESTE, 24 DIC – Il Friuli Venezia Giulia punta a diventare un hub della ricerca per i Paesi limitrofi e quelli dell’Est Europa. Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in una intervista all’ANSA. In particolare, spiega, questo potrebbe avvenire attraverso la “Fondazione che stiamo creando grazie a una partnership tra pubblico e privato in cui i Paesi limitrofi, potrebbero essere coinvolti”. La Fondazione, sottolinea Fedriga, non dovrebbe riguardare “solo il nostro territorio ma avere un respiro più ampio, che possa essere utile a tutti questi Paesi”. Entro pochi mesi, fa sapere, “avremo pronto lo statuto che mi auguro di poter presentare loro e affinché possano diventare interpreti di questa realtà nei loro rispettivi territori, facendo riferimento al Fvg”. Un appuntamento importante per la regione sarà quello di Esof 2020, che “va in questa direzione”, conferma Fedriga.

“Siamo sempre stati una porta tra Est e Ovest – sottolinea – e lo dobbiamo essere anche dal punto di vista della ricerca.

