La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni vanno effettuate sul sito ufficiale dell’European Business & Nature Summit 2023. Per la sessione plenaria è prevista la traduzione simultanea, mentre le sessioni tematiche si svolgeranno esclusivamente in lingua inglese.

“Il mio auspicio – conclude Maione – è che la partecipazione delle imprese italiane e delle organizzazioni di categoria possa dare una lettura alla Commissione Europea finalizzata all’aggiornamento delle politiche europee in materia ambientale. Il tutto con una formula che consenta la crescita delle imprese e dell’economia lombarda a fronte di grandi e generosi sforzi in materia di riconversione a un’economia circolare e sostenibile”.

“Nel contrastare la perdita della biodiversità, le grandi aziende e le istituzioni finanziarie hanno un ruolo determinante – prosegue Maione -. Riunire imprenditori e operatori finanziari, che agiscono a favore della natura, è un’opportunità anche per la politica”.

LNews – Milano, Aperte le iscrizioni all’ European Business & Nature Summit (EBNS) , organizzato dalla Commissione europea, in programma presso Palazzo Lombardia nei giorni 11 e 12 ottobre 2023.

OCCASIONE PER AGGIORNARE POLITICHE EUROPEE CONCILIANDO CRESCITA ED ECONOMIA CIRCOLARE

