Bruxelles – 01-02-2023 – Grande soddisfazione per l’esito dell’evento di promozione del Piemonte al Parlamento Europeo di Bruxelles organizzato dall’eurodeputato della Lega Salvini – gruppo Identità e Democrazia, Alessandro Panza. Martedì 31 gennaio, alla presenza degli assessori regionali piemontesi al turismo e commercio Vittoria Poggio e all’agricoltura Marco Protopapa, insieme ai rappresentanti di Unesco, Visit Piemonte e Urban Vineyard, è stata inaugurata la mostra fotografica con degustazione delle eccellenze dei territori piemontesi.

Protagonisti dell’evento sono stati i prodotti del territorio, dove i partecipanti sono stati invitati alla scoperta dei pregiati vini dell’alto Piemonte proposti in abbinamento alle nostre eccellenze agroalimentari, un focus per favorire una migliore conoscenza della qualità dei nostri prodotti. L’evento si è concluso con una degustazione di eccellenze curata dallo chef stellato Pasquale Laera introdotto dal direttore di Gusto.it de La Stampa, Luca Ferrua.

“E’ importante creare una sinergia, un’alleanza tra i vari attori del territorio, privati ed istituzionali, a difesa delle nostre produzioni, perché si tratta di una battaglia contro un modo di vivere, la nostra cultura e le nostre tradizioni – dichiara l’eurodeputato piemontese -. Sappiamo che ci sono motivi ideologici ed economici che spingono verso determinate scelte, come l’etichettatura del vino, il nutriscore, la farina di insetti o l’auto elettrica, interessi contro cui dobbiamo combattere tutti insieme per preservare i nostri legittimi interessi, come fanno peraltro gli altri Paesi.

A proposito dell’etichettatura del vino ci aspettiamo che anche qui a Bruxelles si capisca che un moderato e consapevole uso non è pericoloso per la salute, al pari di altre sostanze che consumiamo quotidianamente. Serve consapevolezza e serve allo stesso tempo non terrorizzare i consumatori”.

Così l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, a margine della conferenza al Parlamento europeo di Bruxelles ”Piemonte: l’esperienza che non ti aspetti”.