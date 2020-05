(ANSA) – POTENZA, 07 MAG – “Avevamo accolto con grande soddisfazione la recente notizia del dissequestro della Gazzetta del Mezzogiorno, ma purtroppo siamo nuovamente costretti a preoccuparci per gli ultimi sviluppi che ha assunto la vicenda nelle ultime settimane. In questo momento delicato l’informazione sta dimostrando tutto il suo altissimo valore e la Basilicata non può permettersi di perdere il sostanziale apporto informativo, garantito da una testata forte del suo radicamento con il territorio e della professionalità dei suoi giornalisti”. Lo ha scritto, in una nota diffusa dall’ufficio stampa, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Seguiremo con attenzione – ha aggiunto il governatore lucano – l’evolversi della vicenda, auspicando in una schiarita nei prossimi giorni che dovrà essere frutto della capacità delle parti di soppesare non solo gli aspetti economici ma anche l’alto valore immateriale e la storia della Gazzetta”. (ANSA).



