(ANSA) – BARI, 05 MAG – Quattro decessi, uno in provincia di Brindisi, due nel Foggiano e uno in provincia di Taranto, e 17 nuove infezioni da coronavirus in Puglia su 1.961 tamponi eseguiti: sono i numeri contenuti nel bollettino quotidiano della Regione Puglia.

I 17 contagi oggi si sono registrati otto nella provincia di Brindisi, 7 nel Foggiano e uno nel Leccese, un caso è in corso di attribuzione. Complessivamente le persone decedute sono 433, i guariti 798, mentre i pazienti ricoverati sono 423, in calo. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.924, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 69.128 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.170.



