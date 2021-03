“Da Bruxelles arriva la conferma che la Puglia non perderà gli oltre 90 milioni di euro del PSR rimasti inutilizzati tra il 2014 e il 2020”. Lo afferma il consigliere regionale Francesco Paolicelli, presidente della Commissione Agricoltura.

“La Commissione europea – continua – ha concesso una deroga sulle regole che riguardano i tempi di spesa dei fondi Ue per lo Sviluppo rurale. È un grande risultato, raggiunto grazie al grande

lavoro dell’assessore Pentassuglia, il quale si è speso sin dall’inizio del suo mandato per permettere alla Regione di non perdere i finanziamenti comunitari per l’agricoltura non spesi per tempo, ma che ancora rappresentano una risorsa importante per un settore che in Puglia non ha eguali in termini di sviluppo del territorio. Ecco perché l’ipotesi di perdere quei milioni costituiva una minaccia concreta e da scongiurare a ogni costo attraverso un importante lavoro di mediazione dall’esito non affatto scontato. Per questo voglio ringraziare l’assessore che ha saputo onorare l’impegno preso nei mesi scorsi, con una visione ampia e progettuale”.“La decisione della Commissione europea di concederci più tempo rassicura, ma non deve essere interpretata come un punto di arrivo. Politiche sbagliate hanno fatto sì che per ben due volte quei fondi rischiassero di andare sprecati, a causa di ritardi su ritardi accumulati nel corso degli anni sull’esecuzione del Programma. E prima i ricorsi, poi la pandemia non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Ora – conclude Paolicelli – è il momento di cambiare passo con un nuovo piano che permetta di spendere al meglio e tempestivamente tutte le risorse a nostra disposizione, senza sprecare un euro”