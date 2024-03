L’evento della separazione non è indolore per nessuno, ma diventa particolarmente problematico se la coppia ha dei bambini. Il confronto, in tutte le sue forme, può essere fonte di grande aiuto per i genitori e, di conseguenza, per i figli. Per questo le Acli provinciali di Cagliari organizzano, nell’ambito delle attività del Punto Famiglia, gruppi di Auto mutuo aiuto per genitori separati.

Durante gli incontri, una mediatrice familiare guiderà l’esperienza in qualità di facilitatrice. Sono previsti due appuntamenti al mese, per un totale di otto, della durata di un’ora e 30 minuti ciascuno. Gli incontri si terranno la sera, dopo le ore 18, nella sede delle Acli di Cagliari in viale Marconi, 4.