(ANSA) – CAGLIARI, 29 LUG – Un incendio ha danneggiato l’auto del sindaco di Sardara, Roberto Montisci, che era parcheggiata in strada. Il rogo si è sviluppato poco dopo la mezzanotte, in via Umberto I. Le fiamme hanno rovinato la parte anteriore del veicolo, e in particolare il vano motore.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e i carabinieri di Sardara e del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Villacidroi.

I vigili del fuoco hanno domato in pochi istanti l’incendio. Dai primi accertamenti è emerso che il rogo sarebbe riconducibile a un corto circuito. Ipotesi questa avvalorata anche dal dettagliato sopralluogo eseguito dai militari dell’Arma. Non sono infatti emersi indizi o tracce riconducibili a un’azione dolosa.

