ore 11:00| Creazione di sculture in cioccolato a cura del maestro Vincenzo Di Buono;

Quelli del Choco Festival saranno anche giorni di stuzzicanti promozioni grazie agli Happy Days: tutti coloro che entro il 13 marzo saranno iscritti al Vip Club – a partire dal 16 marzo – potranno recarsi all’Infopoint del Sicilia Outlet Village, mostrare l’iscrizione e ritirare il braccialetto Vip per ottenere gli imperdibili sconti degli Happy Days.

Tra le realtà coinvolte per deliziare i visitatori ci saranno: Lind, Dolci Tentazioni di Carmelo Palermo, Antica Dolceria Rizza, Drinks and Coffee, Pasticceria Torrisi, Peluso, Santoro, Antica Dolceria dell’Etna, Capisti, La Bottega delle Cassatelle.

A pochi giorni dalla Pasqua 2024 i visitatori immersi nello shopping potranno quindi lasciarsi ingolosire dalle delizie dei Maître Chocolatier, trovare l’uovo perfetto e le colombe esclusive preparate proprio in occasione delle festività.

Un ricco programma di intrattenimento, dal mattino al pomeriggio, darà l’opportunità di assistere a show cooking ed esperienze di degustazione. Nella tre-giorni la piazza centrale di Sicilia Outlet Village si trasformerà in una golosa kermesse a cielo aperto, per dare ampia espressione alla sperimentazione delle pasticcerie siciliane. Durante la live experience saranno presentati accostamenti gourmet, sfiziose creazioni, sculture di cioccolato.

In vista del Choco Festival – che si svolgerà tra le prestigiose firme dal 22 al 24 marzo – sono già in fermento decine di rinomati maestri cioccolatieri tra praline, croccanti, gelati, cassatelle e tanti altri originali dessert.

Il cioccolato è desiderio e ispirazione. Per la prima volta a Sicilia Outlet Village si terrà un evento interamente dedicato alle dolci tentazioni.

Dallo shopping al dessert: aspettando Pasqua maestri cioccolatieri e rinomate pasticcerie siciliane trasformeranno la piazza eventi in un laboratorio gourmet

