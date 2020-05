(ANSA) – BOLZANO, 08 MAG – “Giustamente in una situazione di assoluta emergenza si è agito con decreti del presidente del consiglio, ma ora con l’avvio della Fase 2 è doveroso riprendere in mano le nostre competenze. E’ una questione di principio”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. “Siamo convinti che la nostra legge resisterà davanti alla Consulta.

Nonostante un’eventuale impugnazione resta comunque in vigore”, ha ribadito il presidente della Provincia.

“Ora – ha aggiunto – abbiamo gli occhi puntati su di noi. Ci assumiamo questa grande responsabilità e contiamo sulla collaborazione dei cittadini. E’ stato giusto dare un segnale di speranza”. Kompatscher si è detto anche fiducioso che “con Roma e Vienna sarà trovato una soluzione ragionevole” per consentire spostamenti all’interno della Euregio (Trentino, Alto Adige e Tirolo, ndr.) senza una quarantena di due settimane”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram