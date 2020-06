“Con aria un po’ minacciosa Monica Carcea si era avvicinata a mia moglie, dicendole che dovevo stare tranquillo e che ero un po’ nervoso. Mia moglie era rimasta infastidita”. Lo ha detto l’ex assessore comunale di Saint-Pierre, Alessandro Fontanelle, sentito come testimone nel processo Geenna. L’episodio risale al settembre 2018, vicino “alla palestra di località Preille, a Saint-Pierre”.

Fontanelle, in base alle indagini, non era intenzionato a rinnovare il contratto di affidamento diretto per il trasporto scolasticco alla ditta Passenger transport di Salvatore Addario, presidente di Cna e cognato del ristoratore Antonio Raso.

