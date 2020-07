(ANSA) – AOSTA, 24 LUG – “Assolutamente io non appartengo alla ‘ndrangheta”. Lo ha detto il consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico rispondendo al giudice Eugenio Gramola nel corso del suo esame come imputato nel processo Geenna su una presunta locale di ‘ndrangheta nel capoluogo valdostano.

“Oggi – ha dichiarato Prettico – do un significato grave alla parola ‘ndrangheta o mafia. La ‘ndrangheta è un fenomeno criminale grave e pericoloso, da combattere, che lede le radici della nostra società a livello culturale ed economico”. (ANSA).



