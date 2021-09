Mantova martedì 21 settembre (ore 21.00) con la lectio di Massimo Cacciari su Dante e Virgilio Il poeta è profeta.

Massimo Cacciari

Dante e Virgilio. Il poeta è profeta

“Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte

che spandi di parlar sì largo fiume?”,

rispuos’ io lui con vergognosa fronte.

“O de li altri poeti onore e lume”

(Inferno – Canto I)

Luce sapiens e luce riflessa, ragione e sentimento.

“Anima cortese mantoana”, guida, maestro, duca,

da limbo “la via lunga ne sospigne”.

La poesia porta l’anima in viaggio tra le anime in pena.

“Allor si mosse, e io li tenni dietro”.

