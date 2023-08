Il colore scelto, il giallo, non è una casualità. “Dopo l’esperienza vissuta nei mesi scorsi con dei percorsi inclusivi organizzati insieme all’associazione NoisyVision ETS, con il presidente Dario Sorgato”, ha concluso Berardinetti, “abbiamo voluto dedicare questa panchina agli ipovedenti che hanno avuto modo di apprezzare il nostro territorio. Siamo certi che ci saranno altre occasioni da vivere insieme sempre all’insegna dell’inclusività”.

La panchina gialla, che è stata dedicata agli ipovedenti, è stata installata in un’area verde all’ingresso del paese all’ombra di pini secolari. Accanto verrà sistemata una piccola biblioteca con dei libri da leggere durante le soste.

Una piccola biblioteca all’aria aperta con una panchina gialla dedicata all’inclusività. Arriva un nuovo spazio a Sante Marie dove poter trascorrere qualche ora in completo relax dedicandosi alla lettura o anche semplicemente ad ammirare il paesaggio. A realizzarla l’amministrazione comunale nell’ambito dei progetti dedicati al miglioramento dell’offerta turistica e all’inclusione.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy