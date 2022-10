Negli ultimi giorni ti capita di avere difficoltà nell’evacuazione delle feci o di avere un senso di mancato svuotamento completo? In questo caso è probabile che tu stia attraversando uno stato di stitichezza occasionale.

Pur trattandosi di un problema lieve, questo fastidio può portare a non vivere al meglio la propria giornata, dovendo sopportare una continua sensazione di gonfiore e pesantezza. Ad esempio, ci si può ritrovare a non riuscire a rendere al meglio sul lavoro o non riuscire a godersi completamente un momento di svago.

Le cause della stitichezza possono essere molte, tra le più frequenti troviamo:

stress e/o cambiamenti delle proprie abitudini;

cambio della dieta ;

scarso assorbimento di fibre e di frutta e verdura;

alimentazione non equilibrata;

scarso assorbimento di acqua ;

poca attività fisica ;

utilizzo di alcuni farmaci.

Sconfiggere la stitichezza è possibile sia in maniera naturale che grazie all’aiuto di preziosi alleati: un esempio è Laevolac sciroppo contro la stitichezza, già disponibile online sul sito www.farmaciamato.it, la farmacia online attiva da anni sul web che offre un vasto assortimento di integratori, elettromedicali, omeopatici e sanitari.

Cos’è Laevolac e come agisce

Laevolac è un lassativo osmotico che combatte gli stati di stitichezza occasionale. La stitichezza occasionale è una fastidiosa situazione di ritardo o mancata evacuazione delle feci che avviene in maniera momentanea, quindi non in modo continuativo. In quest’ultimo caso si parlerebbe di stitichezza cronica, la quale andrebbe trattata in maniera più specifica.

Il principale principio attivo del Laevolac è il lattulosio, che è uno zucchero sintetico non metabolizzato dall’organismo. Proprio perché impossibile da assorbire, il lattulosio costringe l’intestino all’evacuazione.

Nello specifico, l’effetto del lattulosio si concentra sul tratto intestinale e si divide in 3 azioni principali:

sfugge all’assorbimento da parte dell’intestino;

richiama una maggiore quantità di acqua nel lume intestinale, ammorbidendo le feci ;

stimola l’emissione delle feci dall’organismo.

L’azione lassativa del lattulosio è molto delicata, questo rende Laevolac adatto a contrastare la stitichezza (o stipsi) in tutti i soggetti, ovvero: