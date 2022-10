“Festeggiare per i numeri ufficializzati dal Ministero della Salute nel recente focus sul

personale sanitario nel 2020? Sarebbe fuori luogo e contro le gravi carenze degli

organici che denunciamo con fermezza” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario

Nazionale della Ugl Salute. “Dignità – prosegue il sindacalista – vuol dire contratti giusti,

con stipendi adeguati e garanzie, e soprattutto certezza nel futuro. Quella che 34.866

nuovi assunti, su 49.218 totali, non hanno potuto avere visto il continuo utilizzo di

accordi, nel periodo esaminato, a tempo determinato con un ricorso sempre massiccio

alle esternalizzazioni. Insomma, la piaga del precariato ha ancora una volta la meglio

sulle stabilizzazioni e nell’analisi di questo dato non c’è quindi nessuna inversione di

tendenza. Anche perché a garantire la crescita di assunzioni non è certo stata una

programmazione figlia di investimenti mirati ma solo un’emergenza, quella legata alla

pandemia, abbattutasi su un sistema palesemente e colpevolmente impreparato a un

evento del genere. Ecco perché la Ugl Salute resta ferma sulla sua barricata

rivendicando a pieno titolo la lunga e mai conclusa battaglia contro il precariato che,

attraverso un massiccio piano di stabilizzazioni e assunzioni con forme di contratto a

tempo indeterminato, dovrà essere la base su cui confrontarsi con il nuovo Governo

per rifondare con urgenza il SSN. Missione a cui nessuno potrà sottrarsi” conclude

Giuliano.