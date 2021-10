Molte droghe sembrano smart, solo fumo e pilloline colorate. Niente siringhe, non più tossici per strada. Dei morti per overdose non parla più nessuno. Anche nei momenti più drammatici della pandemia il traffico di droga è continuato. Il quantitativo di sostanze sequestrate in Italia nel 2020 è aumentato del 7,4%. Intercettate sul mercato ben 44 nuove sostanze psicotrope. Lo spaccio online è diventato delivery e con il pagamento in bitcoin le operazioni sono praticamente blindate.

L’emergenza esiste, ma a pari passo con la repressione ci vuole informazione. Questa è linea guida dei volontari vicentini dell’associazione noprofit Mondo Libero dalla Droga. Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron hubbard: “Il pianeta si è scontrato con una barriera che impedisce un progresso sociale su vasta scala: droga, farmaci e altre sostanze biochimiche.”. Questa affermazione porta alla sua successiva valutazione sul ruolo che l’uso di droga gioca nella disgregazione del tessuto sociale: “La ricerca dimostra che le droghe sono l’elemento più distruttivo nella nostra cultura attuale”.

Ecco perché i volontari anche questo week-end hanno organizzato una distribuzione di opuscoli informativi gratuiti per le vie della città tra cui “La Verità sull’Alcol”, “La Verità sulla Cocaina”, “La Verità sull’Ecstasy” e “La Verità sull’Abuso di Farmaci Prescritti”.

I volontari, essi stessi genitori, vogliono far recapitare le informazioni corrette ai giovani così che possano prendere delle decisioni più consapevoli a riguardo.

Le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladroga.vi@gmail.com .