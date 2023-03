La storica e suggestiva cornice del Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano ospiterà una nuova e importante tappa del percorso che porta ad una tutela sempre più efficace della salute dei neonati più fragili.

Fortemente voluta e organizzata da Marinella Di Capua, che di ASM e della Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia è il Presidente, la Festa di Primavera è in programma per mercoledì 29 marzo alle 20 in Via San Barnaba 48, nei prestigiosi spazi messi a disposizione dalla Società Umanitaria di Milano.

Scopo della serata è la raccolta di fondi per l’acquisto di monitor multiparametrici, necessari per seguire il decorso postoperatorio dei neonati che hanno subìto interventi chirurgici.

Come è nella tradizione degli eventi della Fondazione ASM, la buona cucina e la musica si uniranno per una serata particolare. Oltre a una ricca cena a buffet, gli ospiti potranno godere dello spettacolo della talentuosa e apprezzata violinista-performer Saule Kilaite, che reinterpreterà in modo originale e coinvolgente le canzoni e le ballate tratte dalle tradizioni di diversi Paesi del mondo.

In linea con la filosofia della Fondazione ASM, che mira a tradurre la generosità dei sostenitori in risultati concreti e rapidamente realizzati, le donazioni raccolte saranno immediatamente destinate all’acquisto degli apparecchi che contribuiranno a salvare la vita di molti bambini in difficoltà nella fase che segue immediatamente la nascita.