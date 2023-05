Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCEO) con le rispettive Commissioni Albo Odontoiatri (CAO) di Milano, Monza Brianza e Cremona e l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, con il supporto del Corpo Militare dell’Ordine di Malta e delle Sezioni provinciali di Milano-Lodi-Monza Brianza e Cremona di ANDI – Associazione Nazionale dentisti Italiani hanno pianificato e organizzato il progetto chiamato “Campagna di Prevenzione del Carcinoma Orale”, che prevede l’erogazione gratuita di visite di prevenzione del carcinoma orale sul territorio lombardo, utilizzando l’Unità Mobile Odontoiatrica dell’Istituto Stomatologico Italiano, per sensibilizzare i cittadini anche tramite la diffusione di informazioni e di materiale illustrativo.

Il Responsabile Scientifico dell’iniziativa è il Prof. Andrea Edoardo Bianchi membro del CTS dell’Istituto Stomatologico Italiano, mentre i Responsabili Organizzativi sono il dottor Andrea Senna, Presidente CAO OMCEO Milano, il dottor Massimo Roncalli Presidente CAO OMCEO Monza e Brianza ed il dottor Andrea Morandi Presidente CAO OMCEO Cremona.

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire alla cittadinanza delle visite gratuite di prevenzione del carcinoma orale, eseguite da medici odontoiatri afferenti a queste istituzioni, utilizzando l’Unità Mobile Odontoiatrica dell’Istituto Stomatologico Italiano, con lo scopo di individuare potenziali lesioni maligne del cavo orale.

Sono previsti quattro week-end di visite gratuite: 13-14 Maggio a Milano, 27-28 Maggio a Cremona e Crema, 1-2 Settembre a Monza e 30 Settembre-01 Ottobre a Milano. I medici e gli odontoiatri volontari che saranno arruolati verranno organizzati in gruppi di due operatori per turno, col supporto di personale sanitario o anche laico per la parte amministrativa, organizzativa e informativa.

Le visite specialistiche saranno effettuate gratuitamente dalle 9.00 alle 19.00 e i dati epidemiologici raccolti verranno messi a disposizione di Regione Lombardia, che ha autorizzato l’iniziativa.

L’inaugurazione e le prime giornate si svolgeranno durante il week-end del 13 e 14 maggio in Viale Byron davanti all’Arena Civica, all’ingresso della Palazzina Appiani, con il Patrocinio del Comune di Milano.

Questa iniziativa è particolarmente importante perché da modo di visitare trasversalmente uno spaccato dei pazienti del territorio cittadino e lombardo che, anche causa la pandemia da Covid-19, non hanno avuto occasione di recarsi in strutture sanitarie idonee per la prevenzione di una patologia che si rivela particolarmente aggressiva se non diagnosticata precocemente.

Un carcinoma della lingua o della mucosa di rivestimento orale intercettato precocemente (Stadio I) garantisce ai pazienti colpiti una sopravvivenza a 5 anni pari all’80%, ma lo stesso tumore intercettato tardivamente (Stadio IV) fa si che questa percentuale si abbassi al 15%-20%. In altre parole oltre l’80% dei pazienti diagnosticati tardivamente non sopravvive oltre il quinto anno dal momento della diagnosi. Questi valori di sopravvivenza non differiscono tra maschi e femmine. Questa così bassa percentuale di sopravvivenza a 5 anni sorprende e deve farci riflettere, per un tumore che dovrebbe essere facilmente intercettabile in fase precoce per la sua sede facilmente ispezionabile.