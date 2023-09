Tra gli interventi sono previsti: il presidente onorario di Aiso Marco Bussetti, già ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca; la senatrice Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute; l’assessore Raffaele Donini, coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni; l’on. Luca Rizzo Nervo, assessore welfare e salute del comune di Bologna.

“Assistiamo a un radicale cambiamento nel mondo dell’osteopatia italiana, dovuto all’attuazione della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che anche grazie al nostro duro lavoro negli anni sta traghettando la figura dell’osteopata all’interno del sistema sanitario nazionale. Per questo è necessario un congresso per ragionare sul nuova figura professionale, colonna portante della prevenzione”. È quanto annuncia Marco Sbarbaro, responsabile relazioni istituzionali di Aiso, che delinea così la “mission” del l’evento: “Abbiamo urgenza di definire i percorsi formativi perché legati a quelli professionali dei nostri giovani, del rapporto tra università e scuole di formazione, e delineare il rapporto tra l’associazione di categoria e l’ordine professionale”.

Marco Sbarbaro: un’occasione per dare risposta alle domande più importanti per la categoria

