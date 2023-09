Dopo il debutto delle versioni ibride e tradizionali all’inizio dell’estate, arriva sul mercato italiano anche Nuova Hyundai Kona Electric, variante 100% elettrica della seconda generazione dell’iconico Suv compatto di Hyundai. Nuova Kona Electric mette a disposizione ancora più funzionalità con l’obiettivo di porre sempre più al centro il cliente, cui si aggiungono un design unico, ampi spazi e un’autonomia completamente elettrica che arriva a 514 km secondo il ciclo combinato WLTP, e supera i 680 km nel ciclo urbano, posizionandosi ai vertici del segmento dei B-Suv.

Volumi puri ed elementi di carattere per la mobilità elettrica

Adottando un approccio non convenzionale, Hyundai ha sviluppato Nuova Kona proprio a partire dalla versione elettrica, coerentemente con la strategia di elettrificazione accelerata del brand che vedrà il debutto di 11 nuovi veicoli elettrici Hyundai entro il 2030 a livello globale. Il risultato è un design esterno futuristico EV centrico che mette in risalto i volumi puri del Suv e conferisce una sensazione di robustezza e dinamicità. Con un Cx di appena 0,27, Nuova Kona Electric eccelle nelle prestazioni aerodinamiche senza sacrificare lo stile. Tra il frontale e il portellone posteriore dal design aerodinamico, i passaruota scolpiti e le superfici parametriche definiscono il carattere del modello, con linee cromate dinamiche che collegano la linea di cintura allo spoiler posteriore con luce di stop integrata (HMSL). Inoltre, le Pixelated Seamless Horizon Lamp e i dettagli di stile a forma di pixel aggiungono un tocco distintivo e futuristico.

Gli interni

Per gli interni Hyundai è riuscita a progettare un abitacolo più ampio, in grado di rispondere a una gamma di esigenze e stili di vita altrettanto ampia, enfatizzando il confort e massimizzando l’abitabilità. I sedili anteriori sottili, con uno spessore ridotto del 30%, contribuiscono ad aumentare lo spazio per le gambe e per la testa della seconda fila. Inoltre, il pavimento piatto favorisce ulteriormente la libertà di movimento per chi viaggia seduto dietro. Il sedile posteriore “curve-less bench seat” (sedile a panchina senza curve) è stato progettato per offrire ai passeggeri non solo la massima abitabilità ma anche un’esperienza differente. Inoltre, i sedili posteriori ripiegabili con frazionamento 40:20:40 offrono una maggiore comodità di carico, con una capacità aumentata del 30% rispetto alla precedente generazione.

Dotazioni e listini

L’allestimento XLINE – disponibile con batteria da 48.4 kWh e 156 Cv a partire da 42.000 euro – rappresenta la versione di volume per Nuova KONA Electric. La dotazione di serie è completa, da top di gamma, con numerosi sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense tra cui: Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction (FCA 1.5), Highway Driving Assist (HDA), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), Smart Cruise Control e Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA). Il ricco allestimento X Line comprende anche la funzione di pre-condizionamento della batteria, per garantire ottime doti di ricarica ed efficienza anche in inverno. In più, fanali e firma luminosa a LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 17’’, climatizzatore automatico, doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3’’ e sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 12.3”, caricatore wireless per smartphone e connettività Bluetooth, Apple CarPlay, AndroidAuto, con servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti software OTA.

Chi sceglie Nuova Kona Electric Special Edition può inoltre optare per l’Eco Pack, che include interni realizzati con materiali sostenibili come tessuti riciclati e i cerchi in lega da 17’’ che consentono di raggiungere l’autonomia WLTP di ben 514km. Disponibile anche il tetto apribile in vetro, in combinazione con il tetto nero a contrasto. La vettura della Casa coreana si distingue anche per la capacità di traino: 300 kg nel ricco allestimento XLINE, fino ad arrivare ai 750 kg nell’allestimento XCLASS Special Edition.

Sportività EV con Nuova Kona Electric N Line

Per gli amanti della sportività, Nuova Kona Electric sarà disponibile per la prima volta anche nell’allestimento N Line, che strizza l’occhio ai modelli ad alte prestazioni del brand con caratteristiche di design ispirate al motorsport. Maggiori dettagli su Nuova Kona Electric N Line verranno forniti in seguito.