(ANSA) – TRIESTE, 09 AGO – La pandemia ha sicuramente

accelerato processi bloccati da anni in ambito di

informatizzazione e telemedicina. In epoca di Covid, la

definizione dei percorsi più appropriati per i pazienti, in

attesa dei tamponi molecolari, continua ad avere un ruolo

importante. In epoca di big data, intelligenza artificiale, reti

neurali la possibilità di combinare descrittori e parametri

multipli può orientare diagnosi, prognosi e percorsi di gestione

delle patologie. Esistono certamente importanti aspetti da

sorvegliare relativi alla protezione ed archiviazione dati,

completezza e qualità dei dati e segnali, analisi di accuratezza

e predittività. L’intelligenza artificiale applicata mediante

algoritmi complessi all’elettrocardiogramma di soggetti

osservati in epoca Covid, in tutte le sue componenti, segmenti e

variazioni dinamiche, è stata utilizzata per vari scopi in vari

ambiti e può consentire in ambito Covid di discriminare i

soggetti non portatori d’infezione anche indipendentemente da un

evidente coinvolgimento cardiaco. Come tutti i dati ed

osservazioni vanno contestualizzati. Lo afferma uno studio

pubblicato sulla prestigiosa rivista Mayo Clinic Proceedings

(2021, 96; 2081-2094) effettuato in 4 continenti coordinato

dall’Universita’ di Stanford-Rochester USA ed al quale ha

collaborato la SC Cardiologia dell’Università degli Studi di

Trieste-ASUGI presso l’Ospedale Universitario di Cattinara.

Oltre 35mila tracciati analizzati (33% Covid positivi) con un

valore predittivo negativo per l’esclusione di diagnosi del 99%.

Lo studio, oltre che per l’autorevolezza delle istituzioni

internazionali coinvolte, costituisce un contributo sulla strada

dell’impiego di variabili multiple per il miglioramento dei

processi gestionali in medicina. (ANSA).



