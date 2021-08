Il metabolismo spesso si incaglia ma non è solo quanto mangiamo a fare la differenza: stress, vita sedentaria e cibi lavorati remano contro di noi.

Danilo De Mari, farmacista esperto in Chimica degli alimenti e Fitoterapia, con un seguito di quasi mezzo milione di follower e autore del libro Restart Metabolico, edito da Longanesi, spiega in un video corso interattivo come costruire un percorso alimentare completo, con esercizi facili da seguire e soprattutto senza drastiche restrizioni alla dieta.

Si tende a credere che rinunciare a zuccheri e carboidrati o ridurre improvvisamente la quantità di cibo possano essere delle valide strade per ritrovare la forma fisica. È per questo che spesso si cede alle lusinghe di diete che promettono risultati efficaci in breve tempo, salvo però poi rendersi conto, sulla propria pelle, dell’insostenibilità di tali regimi alimentari.

Con un approccio divulgativo alla portata di tutti, il Dott. De Mari condivide da 8 anni le regole per una sana alimentazione, con elementi di fitoterapia e nutrizione, attraverso convegni e appuntamenti formativi. Da circa tre anni, le sue lezioni si trovano anche online sui suoi canali social, seguiti da una community di oltre 415 mila follower su Facebook.

L’approccio del Dott. De Mari non è dogmatico e non prescrive diete, che devono invece essere compilate in maniera personalizzata dal proprio medico, ma fornisce suggerimenti e preziose indicazioni sul come ristabilire un sano equilibrio all’interno della nostra vita.

“È normale gettare la spugna quando non si vedono risultati dopo un intenso periodo di rinunce e sacrifici. La mia esperienza vuole aiutare le persone a conoscere il proprio corpo e le proprie emozioni per non sentirsi a disagio con se stessi, facendo suonare all’unisono alimentazione, movimento e mentalità. Il risultato sarà una fantastica sinfonia chiamata benessere fisico e mentale senza costrizioni.” – commenta il Dott. De Mari

I tre elementi che fanno arenare il nostro metabolismo: mens sana in corpore sano

Mai come in questo caso l’unità psicofisica del nostro organismo è chiamata in causa. Il funzionamento del nostro metabolismo infatti non dipende solo da un’equazione tra le calorie ingerite e quelle consumate, la componente psicologica ed emotiva è fondamentale. Si può dire che davvero il nostro stato mentale abbia il potere di spostare l’ago della bilancia della nostra salute fisica. Corpo e mente agiscono in sinergia e secondo il Dott. Danilo De Mari tre sono le principali cause del rallentamento del metabolismo:

STRESS

CATTIVA ALIMENTAZIONE

SCARSA O SCORRETTA ATTIVITA’ FISICA

Stress: il fattore troppo spesso dimenticato o messo in secondo piano

Lo stress non solo rovina le nostre giornate ma agisce anche sul funzionamento del nostro corpo, inficia il regolare bilanciamento sogno-veglia e ha effetti negativi sul nostro equilibrio ormonale, elementi questi che si riflettono sul mantenimento di un peso corporeo sano. Le nostre vite sono sempre più frenetiche e dopo questi due anni di pandemia, spesso carichi di preoccupazioni e cambiamenti, sempre più ci rendiamo conto di quanto i nervi a fior di pelle ci portino a fare scelte alimentari sbagliate.

“Non siamo fatti solo di corpo, ma abbiamo anche una mente e anch’essa reagisce al nutrimento e al movimento. Il metodo insegna a conoscere cosa mangiamo e come lo mangiamo, ma anche le più comuni forme di crisi alimentari, come la fame nervosa ad esempio, per iniziare ad avere uno stile di vita senza rinunce e senza obblighi. Il percorso è pensato per combinare movimento, alimentazione, gestione dello stress e fitoterapia, quattro elementi che se combinati in modo errato possono provocare situazioni opposte a quelle che desideriamo” – sottolinea il Dott. De Mari.

Per il Dott. Danilo De Mari per avere un corretto stile alimentare, prima di tutto, bisogna lavorare sul modo in cui si gestiscono le emozioni, sulla motivazione che ci spinge ad intraprendere un percorso di miglioramento e sulla volontà di portarlo avanti nel lungo periodo.

Cattiva alimentazione: ritorno alla semplicità e pochi alimenti lavorati

Per praticità, mancanza di tempo o facilità di conservazione si tenda a preferire cibi confezionati che però non sono sufficientemente nutrienti per il nostro corpo. Siamo convinti una merendina, molto colorata, con vitamine aggiunte, possa sostituire un cibo naturale ma così non è. Per il Dott. De Mari è necessario ritornare a pietanze poco elaborate, fatte di materie prime fresche e soprattutto rispettare le combinazioni di alimenti più affini alla digestione umana.

“Per sconfiggere il nemico è importante anche conoscere se stessi. Se il grasso addominale è una conseguenza, lo stress è una delle cause più frequenti della fame nervosa o del gonfiore cronico. In che ordine è bene mangiare per riattivarlo correttamente e aiutare la digestione? Perché ogni tanto la mela ti gonfia lo stomaco e altre volte no? Perché anche se fa male, lo voglio mangiare a tutti i costi?” – aggiunge il Dott. De Mari.

Sovrappeso, acidità, cattiva digestione, stanchezza, gonfiore addominale ma anche irritabilità e mancanza di concentrazione, sono spesso dirette conseguenze di un’alimentazione che non tiene conto dell’ordine corretto con cui assumere gli alimenti e che non prevede sufficienti vitamine, sali minerali e fibre all’interno della dieta giornaliera.

Scarsa o scorretta attività fisica: muoversi per stare bene

Secondo il Dott. De Mari l’obiettivo deve essere mangiare in maniera corretta, in modo che il cibo si trasformi in energia utile e non in grasso corporeo. Il nostro corpo è una macchina perfetta, dalla grosse potenzialità che spesso scordiamo di sfruttare. La pandemia già portati ad essere ancora più sedentari, diminuendo le nostre occasioni di socialità e la possibilità di allenarsi in compagnia o in strutture a questo preposte. È giunto però il momento di riprendere in mano le sorti del proprio corpo. Non è necessario sottoporsi ad allenamenti intensi ed estenuanti, è però importante condurre una vita attiva, utilizzando i muscoli per ciò che sono stati concepiti: il movimento.

Reboost 21 ideato dal Dott. Danilo De Mari: 3 settimane per risvegliare il metabolismo

Per sfatare il falso mito della dieta “fai da te” e per aiutare i propri pazienti a raggiungere e mantenere una buona forma fisica ma senza rinunce, il Dott. Danilo De Mari, ha ideato Reboost 21 (https://hi.switchy.io/corso-dottor-de-mari), un video corso interattivo pubblicato da Omnama che aiuta a trasforma corpo e mente partendo da un percorso di tre settimane. Si tratta di un approccio che integra mindset, alimentazione e movimento che permette di mantenere i risultati nel tempo. Questo perché non si tratta di una dieta ma di una guida, che supporta durante tutto il percorso, fondendo tanti consigli e una forte spinta motivazionale.

Dott. Danilo De Mari

Danilo De Mari è un noto farmacista esperto in Fitoterapia, autore del libro Restart Metabolico, edito da Longanesi, 2021. Laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino, ha frequentato percorsi di specializzazione post laurea in Chimica degli alimenti e fitoterapia.

Il suo obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la migliore condizione naturale di salute combinando in un approccio rivoluzionario alimentazione, esercizio fisico e gestione delle emozioni. Dal 2017 porta avanti una pagina Facebook in cui spiega con linguaggio semplice e accessibile i concetti complessi alla base di una sana e corretta nutrizione. Oggi è considerato un autorevole influencer della buona salute e la sua community conta quasi mezzo milione di followers. I suoi video sono seguiti ogni mese da oltre un milione di persone. Reboost 21 è il suo primo video corso online e propone finalmente un percorso completo e interattivo che ti accompagna ad ogni passo della tua trasformazione.