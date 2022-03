Siracusa- Gli alunni della Scuola Media “S. Chindemi” di Siracusa, hanno invitato i Carabinieri del Comando Provinciale per una conferenza sui temi della cultura della legalità, del bullismo e del cyberbullismo.

Gli alunni si sono dimostrati ben preparati ed hanno confermato di possedere solide nozioni sull’uso sicuro di internet e sui possibili pericoli di web e social.

Inoltre i ragazzi, come si addice a quelli della generazione “Z” che possono accedere a Internet sin dall’infanzia, hanno immediatamente compreso rischi e conseguenze del cyberbullismo, gli strumenti telematici attraverso i quali questi reati sono consumati e le pesanti conseguenze per le vittime, per i bulli e le loro famiglie.

Immancabili anche in questo caso le domande degli alunni sulle modalità di svolgimento delle investigazioni e degli interventi operativi nei casi di reati più gravi.

Infine sia gli insegnanti che i militari dell’Arma sono stati piacevolmente sorpresi dall’acume dei ragazzi e delle ragazze durante le domande che loro stessi hanno posto riguardo alla guerra in Ucraina, alla diffusione di “fake news” su internet e al controllo esercitato da alcuni governi sulla libertà di navigazione in internet, tutti argomenti di stretta attualità che fanno ben sperare sul grado di consapevolezza delle nostre generazioni future.