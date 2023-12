Firenze, 20 dicembre 2023 – Il 2023 segna in Italia una forte crescita nel volume delle attività del Programma Erasmus+ rivolte al mondo della scuola, con incrementi significativi nelle opportunità di studio in Europa rivolte agli alunni e di attività di formazione per docenti e personale scolastico. È quanto emerge dagli esiti nazionali delle selezioni gestite dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e relative alle richieste di finanziamento nell’ambito dell’invito a presentare proposte 2023.

“Rispetto al 2022 – dichiara il Direttore generale Erasmus+ INDIRE, Flaminio Galli – i numeri della partecipazione sono aumentati sensibilmente. Ciò mette in luce il crescente interesse delle scuole italiane per la mobilità ai fini di apprendimento e la capacità progettuale di tanti Istituti scolastici. Sempre più scuole si mettono in gioco con una strategia a lungo termine, il Piano Erasmus, che grazie all’Accreditamento permette di usufruire fino 2027 di importanti opportunità di crescita e formazione per gli studenti e per il personale scolastico”.

L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Una volta ottenuto l’Accreditamento come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, è sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

ESITI DELLA SELEZIONE

Complessivamente, in Italia risultano accreditati per il settore scuola 989 istituti, di cui 59 come coordinatori di consorzi. La Sicilia si attesta al primo posto con 121 istituti, di cui 4 come coordinatori di consorzio. Seguono la Campania con 112 (di cui 2 consorzi), la Lombardia con 92 (10 consorzi) e la Puglia con 81 istituti (3 consorzi). All’ultima scadenza del 19 ottobre 2023 si è registrato un ulteriore incremento delle candidature ricevute per ottenere l’accreditamento Erasmus+ nel 2024: 1.123 (+17%), di cui 18 come coordinatori di consorzi. Le valutazioni sono in corso.

MOBILITÀ

Alla scadenza del 23 febbraio 2023, Erasmus+ INDIRE ha ricevuto 932 richieste da Istituti accreditati, di cui 57 come Consorzi (questo numero somma gli Istituti e i Consorzi accreditati negli anni 2020, 2021 e 2022). Risultano approvate 921 Richieste di finanziamento (di cui 865 di singoli istituti e 56 ricevute da Consorzi di scuole coordinati dagli USR o da Istituti capofila). Il budget distribuito ai 921 progetti finanziati supera i 30,5 milioni di euro e sosterrà 7.334 docenti e personale della scuola di fare esperienze di formazione in corsi strutturati (4.435), job shadowing (2.798) o insegnamento in altri Paesi aderenti al Programma (101). Inoltre, sono in partenza 13.722 alunni (+26% rispetto al 2022), che vivranno esperienze di mobilità di breve periodo Erasmus+, sia individuali (1.175) che di gruppo (11.419) in scuole europee. Inoltre, 1.128 alunni hanno scelto invece di trascorre periodi di studio in una scuola partner della durata fino a un anno. Infine, saranno 294 gli esperti e gli insegnanti europei ospitati nelle scuole italiane.

Gli esiti delle candidature di progetti di Mobilità da parte di Istituti scolastici e Consorzi accreditati è disponibile a questa pagina: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2023/07/Graduatoria-KA121-SCUOLA-SCADENZA-23_2_2023.pdf

PROGETTI DI MOBILITÀ A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda invece i progetti di Mobilità di breve termine, alla scadenza del 23 febbraio scorso l’Agenzia Erasmus+ INDIRE ha ricevuto dagli Istituti scolastici 716 candidature, a fronte delle 279 ricevute nel 2022. Questo tipo di progetti apre la strada alla partecipazione di scuole che non si sono mai cimentate nella progettazione europea e rappresentano un modo diretto e semplice per beneficiare del programma Erasmus+ e delle esperienze di mobilità europea per alunni e personale della scuola.

Delle 716 candidature ricevute alla scadenza, dopo la selezione a cura di valutatori esperti esterni, sono state approvate 182 domande di progetto. Il budget distribuito ai progetti approvati ammonta a quasi 8 milioni di euro, che sosterrà le mobilità di 4.465 partecipanti dal mondo della scuola. Questo dato è composto da 2.120 alunni che prenderanno parte a mobilità di gruppo (1.687) individuale di breve termine (341) e individuale di lungo termine (92). Inoltre, partiranno 2.323 insegnanti e personale scolastico per esperienze di formazione in corsi strutturati (1.548) attività di job shadowing (767) e insegnamento (8). Infine, saranno 22 gli esperti europei ospitati nelle scuole italiane.

Gli esiti delle candidature di per progetti di Mobilità di breve termine è disponibile a questa pagina: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2023/07/Graduatoria-KA122-SCUOLA-SCADENZA-23_2_2023_SITO.pdf

PROGETTI DI COOPERAZIONE

I Partenariati su piccola scala mirano ad ampliare l’accesso al Programma verso scuole e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione scolastica, nuove al Programma o con poca esperienza e capacità organizzative. La partecipazione a questa Azione può essere il primo passo per sperimentare la cooperazione in dimensione europea. Rispetto ai Partenariati di cooperazione hanno durata più breve, requisiti amministrativi più semplici e importi di sovvenzione ridotti e su base forfettaria, in modo da facilitare la gestione del progetto e ridurre le barriere di accesso al Programma.

Nel settore Istruzione scolastica l’Agenzia Erasmus+ INDIRE ha ricevuto alla scadenza dello scorso 24 marzo 331 candidature. Tuttavia, con il budget disponibile per questa Azione, l’Agenzia ha potuto approvare 27 progetti; mentre sono 7 le proposte in lista di riserva.

Alla seconda scadenza del 4 ottobre sono pervenute 247 candidature (dato praticamente invariato rispetto al secondo round del 2022). Le valutazioni delle proposte sono in corso.

La graduatoria dei Partenariati su piccola scala è disponibile a questa pagina: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2023/08/GRADUATORIA_KA210-SCH_I-ROUND-2023-1.pdf

I Partenariati di cooperazione (KA220) sono progetti su ampia scala che mirano a potenziare l’internazionalizzazione attraverso lo scambio di nuove pratiche e metodi, e lo sviluppo di risultati innovativi di alta qualità. In questa azione si registra un notevole aumento delle proposte ricevute alla scadenza del 22 marzo (prorogata al 24 marzo): 208 (+44% rispetto al 2022). Al termine della valutazione sono stati approvati 36 progetti; 4 le proposte in lista di riserva.

Gli esiti complessivi (Azione Chiave 1 e Azione Chiave 2) del settore istruzione scolastica sono disponibili a questa pagina:

Elaborazione e analisi dei dati a cura dell’Ufficio Studi e Analisi dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE.