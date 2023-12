Tutti i detenuti coinvolti nell’iniziativa avranno la possibilità, al termine del periodo progettuale, di conseguire il brevetto di Istruttore e di poterlo utilizzare in una duplice ottica: da un lato essere i principali artefici del prosieguo delle attività all’interno dell’istituto penitenziario e dall’altro a prepararsi al giusto reinserimento nel mondo del lavoro.

Cifaldi riferisce che l’ASD Beach Golf Sport Association, impegnata da un decennio nella preparazione di progetti di sport e di formazione per il sociale, al contrasto della dispersione scolastica, alla creazione di nuove figure professionali nell’ambito dello sport, ha sottoposto questa iniziativa al comitato di valutazione di Sport e Salute, risultando tra i beneficiari nazionali che a partire dal mese di Dicembre saranno protagonisti per questa interessante esperienza.

Le iniziative proposte prevedono la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione per i detenuti ed è destinato agli operatori sportivi ed al personale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, prof. Gianmarco Cifaldi, evidenzia l’importanza del progetto, denominato “Golf: Sport di Libertà”. Promuovere lo sport, nel caso specifico il Golf, costituisce un’opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso un percorso di potenziamento dell’attività sportiva all’interno dell’Istituto Penitenziario pescarese, della durata di 18 mesi, con 2 incontri settimanali, della durata di 2 ore ciascuno.

