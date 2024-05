Nelle cucine italiane si racchiude un vero e proprio universo di saperi culinari e sapori, un insieme articolato di regole “non scritte” in cui ciascun componente familiare ha un preciso compito – come l’essere il decisore del menù, chi cucina o chi apparecchia e sparecchia – per vivere insieme un momento conviviale.

In Italia il tempo trascorso in famiglia durante i pranzi e/o le cene è infatti considerato particolarmente importante, con più della metà degli italiani (56%) che vorrebbe trovare più spesso del tempo per mangiare insieme al proprio nucleo familiare, percentuale che si alza al 67% se si considera la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Per approfondire l’argomento, proprio in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia che ricorre il 15 maggio, HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, ha commissionato una survey all’istituto di ricerca Censuswide per indagare quali sono i trend e le abitudini a tavola e in cucina delle famiglie in Italia, tra momenti di condivisione e fonti di ispirazione.

Il momento del pasto in famiglia: con chi lo si condivide e la suddivisione dei compiti

Dalla ricerca emerge che il 57% degli italiani condivide pranzi e/o cene insieme al proprio/a partner durante la settimana, di cui il 33% anche con i propri figli. I dati fanno emergere inoltre la progressiva evoluzione del concetto di famiglia in Italia, con il 6% dei rispondenti che dichiara di condividere i pasti con amici e l’1% con i coinquilini, mentre il 17% risponde di mangiare da solo.

Per quanto riguarda la suddivisione dei compiti, il 59% dei rispondenti afferma di essere in prima persona il responsabile della decisione in merito a che cosa cucinare in famiglia, seguiti dalle mamme (18%) e dai propri partner (16%). Le restanti percentuali coinvolgono altri componenti familiari, come i papà, ma la percentuale si attesta al 2%. Con l’età si conquista maggiore autonomia: 5 italiani su 10 (54%) tra i 16 e i 24 anni dichiarano infatti che sia più spesso la propria madre a decidere cosa cucinare, mentre il 66% degli italiani tra i 35 e i 44 anni affermano che sono loro stessi a decidere il menù dei pasti casalinghi.

Ma chi è considerato il miglior chef della famiglia? Nella top 5 dei migliori cuochi del proprio nucleo familiare al primo posto il 39% dei rispondenti si auto-proclama come miglior cuoco/a, seguiti dalle mamme al secondo posto (26%) e dal partner al terzo posto (17%). Al quarto posto si posizionano le nonne (5%), mentre al quinto posto a pari merito i papà (4%) e i propri fratelli/sorelle (4%).

Tramandare i saperi culinari in famiglia: il ruolo centrale delle mamme in Italia

Gli italiani hanno un forte legame con la cultura gastronomica locale e le famiglie giocano un ruolo

fondamentale nel passaggio generazionale delle conoscenze e delle skill culinarie: da quanto emerso dal sondaggio, ben 6 italiani su 10 (64%) dichiarano infatti di ritagliarsi del tempo per tramandare le conoscenze gastronomiche alle generazioni più giovani.

Quasi un terzo dei rispondenti (32%) conferma poi di impiegare le capacità culinarie ereditate dai propri genitori o dai propri nonni tutti i giorni, mentre il 50% le utilizza solo qualche volta come guida, il 14% le impiega raramente e il 2% mai (il restante 2% risponde di non aver ereditato saperi culinari dalla propria famiglia).

Ma chi è la principale fonte di ispirazione degli italiani in cucina? Per 6 intervistati su 10 (62%) ci sono le mamme a ispirare le ricette, seguite dalle nonne (31%) e dai propri partner (20%). Il 15% si lascia poi influenzare anche da chef famosi, mentre il 14% dai propri amici e il 13% dai propri padri.

L’uso di schermi tecnologici a tavola in famiglia: pareri contrastanti a seconda delle generazioni

Fruire di contenuti da varie tipologie di schermi (dal televisore al proprio telefono) mentre si mangia in famiglia fa parte della routine casalinga per il 78% degli italiani, di cui il 48% che dichiara di utilizzare gli schermi a tavola tutti i giorni, il 24% alcune volte a settimana e il 6% una volta a settimana. Solo il 15% risponde di non utilizzare mai schermi durante pranzi e/o cene in famiglia e il restante 7% riporta di utilizzarli meno di una volta a settimana.

La frequenza e la percezione dell’utilizzo degli schermi mentre si mangia in famiglia cambia significativamente a seconda dell’età dei rispondenti. Per quanto riguarda la frequenza, il 59% degli intervistati tra i 25 e i 34 anni è infatti più propenso ad affermare che in famiglia si utilizzano quotidianamente gli schermi durante i pasti, contro il 36% degli intervistati di età superiore ai 55 anni che dichiara lo stesso. Invece, confrontando la percezione degli schermi delle diverse generazioni, il 47% dei rispondenti di età superiore ai 55 anni, la generazione dei Baby Boomer, percepisce l’utilizzo di qualsiasi tipo di schermo durante i pasti come una cosa negativa contro solo il 19% dei rispondenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, la Generazione Z, che lo valuta negativamente.

“Uno dei maggiori temi emersi dalla ricerca è che il cibo è condivisione: mangiare in compagnia è per gli italiani un elemento essenziale per rafforzare il legame con la propria famiglia poiché presuppone di dedicare del tempo prezioso alla scelta del menù e alla preparazione dei piatti, oltre a rappresentare un momento di ritrovo in cui fermarsi per gustare insieme la semplicità e la genuinità di un piatto fatto in casa. HelloFresh è un servizio in linea con questo bisogno di condivisione, grazie a cui riscoprire la gioia di stare insieme provando ricette sempre nuove e proponendo al tempo stesso un’attività alternativa piacevole e semplice, perfetta per coinvolgere tutta la famiglia, a prescindere da come essa sia composta” afferma Alessa Pomerantz, Responsabile dello sviluppo ricette di HelloFresh.

Ordinare le box HelloFresh è molto semplice: una volta sottoscritto l’abbonamento settimanale, è possibile scegliere tra 7 diverse preferenze di menù (Veloci, Italiane, Vegetariane, Per tutta la famiglia, Healthy, Dal mondo, Scelte da Voi) in base alle proprie esigenze culinarie. Ogni menù propone un’ampia gamma di ricette che variano in base alla stagionalità, per un totale di 21 nuove opzioni tra cui scegliere ogni settimana. Una volta inoltrato l’ordine entro i termini indicati, materie prime di qualità e ingredienti pre-dosati vengono consegnate direttamente a domicilio per facilitare la pianificazione della spesa settimanale. Scoprire nuove ricette e prepararle insieme alla propria famiglia per un’esperienza conviviale è semplice e veloce, grazie alla consegna a domicilio e alle schede ricetta illustrate di HelloFresh!