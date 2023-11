Una nota di colore, ma anche di profumo, per rallegrare la propria casa in vista dell’arrivo del Natale. Perché non farlo con una piantina di ciclamino che, al tempo stesso, può contribuire alla Ricerca contro la malattia di Alzheimer?

Dal 30 Novembre al 13 Dicembre 2023, in tutti i supermercati ed ipermercati Coop sul territorio italiano, sarà possibile acquistare uno o più ciclamini. Per ogni piantina sarà così devoluto 1 Euro per sostenere Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), l’unica Associazione che promuove la Ricerca medico-scientifica a livello nazionale sulla malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza.

I ciclamini fanno parte della campagna “Non ti scordar di Te” con cui Coop, dal 2016, ha promosso diverse iniziative sul territorio con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di Airalzh Onlus e della Ricerca scientifica.

La malattia di Alzheimer, infatti, colpisce in Italia più di 600mila persone e, causa l’invecchiamento della popolazione, il dato è destinato a salire. Nel 2050 si stima che, a livello globale, saranno colpiti più di 130 milioni di individui.

Dal 2016 più di 3 milioni di Euro sono stati impiegati per finanziare 82 Assegni di Ricerca, 21 progetti di Ricerca relativi al Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers) ed un progetto, frutto della collaborazione fra Airalzh e la Fondazione Armenise Harvard, rivolto a Ricercatori “mid-career”. Altri 400mila Euro sono a budget per due Bandi – Bando AGYR 2023 e Airalzh-Armenise Harvard (AHA-MCA 2023) – di cui sono in corso le selezioni dei progetti vincitori.

Grazie all’iniziativa “Non ti scordar di Te”, Coop Italia rinnova il proprio impegno nel sostenere, assieme ad Airalzh, la Ricerca contro l’Alzheimer. Una piantina di ciclamino che, oltre a rendere ancora più “magica” l’atmosfera natalizia, può contribuire nella Ricerca e nel dare speranza ad oltre 3 milioni di persone tra pazienti, famigliari e caregiver.