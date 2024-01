Nei mercati rionali di Roma proseguono gli eventi del progetto ‘Incontri d’Autore’, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma. La tappa di oggi è al mercato di Cinecittà Est, in via Pietro Marchisio, dove sono intervenuti il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Alemanni, e l’assessore alle Attività produttive del VII Municipio, Silvia Pieri.

Secondo Alemanni, l’iniziativa portata avanti da Mercati d’Autore è “una risorsa per la nostra città” perché avvicina “sempre più persone a scoprire e apprezzare la bellezza dei mercati rionali”. Per questo è necessario che “l’amministrazione comunale dal canto suo faccia il possibile per snellire la burocrazia e le norme troppo rigide che contraddistinguono il settore, liberando il più possibile le tante energie che queste aree possono dare”.

Anche l’assessore Pieri ha sottolineato il suo impegno nel supportare Mercati d’Autore nonostante le sfide burocratiche: “È fondamentale sostenere progetti come questo che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione dei mercati rionali. La connessione tra professionisti del settore e imprenditori è il motore che spinge Mercati d’Autore verso il successo”.

L’evento organizzato a Cinecittà Est ha messo in mostra la forza delle connessioni create tra la rete di professionisti del settore e gli imprenditori produttori di eccellenze gastronomiche del Lazio, dimostrando che Mercati d’Autore è in prima linea nel promuovere la crescita e la riqualificazione dei mercati rionali con la partecipazione attiva delle aziende partner Apre Roma, Chemichal e Gipa in Formazione. Ogni giorno, l’organizzazione compie progressi significativi verso l’obiettivo di avvicinare sempre più il pubblico.

All’evento ha partecipato anche Mirko Giannella, campione mondiale di taglio del prosciutto originario di San Cesareo, nei Castelli Romani. Il prossimo appuntamento è già segnato sul calendario: 27 gennaio al mercato Veronica Gambara, a Talenti. Un nuovo capitolo di connessioni, scoperte gastronomiche e passione per i mercati rionali.

Fonte: Agenzia Dire