Alkemy supporta la mission di Make-A-Wish Italia per sostenere i desideri dei bambini affetti da gravi patologie: la società ha infatti realizzato una campagna video che evidenzia come la missione di Make-A-Wish sia unica nel panorama delle ONLUS dedicate ai bambini, ma soprattutto quanto il contributo dell’Associazione abbia un impatto concreto e misurabile, come dimostrano studi condotti dalla no profit.

La campagna di Alkemy mette l’accento proprio sui risultati di queste ricerche che sottolineano come la realizzazione dei desideri dei bambini porti nel 95%* dei casi a benefici in termini di speranza nel futuro e di motivazione nell’affrontare il percorso di guarigione. Ciò per dimostrare come, accanto all’importanza di cure mediche specifiche, sia fondamentale l’impatto psicologico. Ed è proprio qui che entra in gioco Make-A-Wish adottando e realizzando i desideri dei bambini.

La campagna, da oggi online, sarà anche trasmessa dal 18 dicembre fino al 14 Gennaio dalle principali emittenti televisive e sponsorizzata come inserzione sui principali Media. Narrata da Luca Ward, iconico doppiatore delle più importanti voci del cinema internazionale, con mix audio e sound design realizzati da Jackleg Studio, realtà milanese attiva nella produzione audio.

Per Alkemy, la partnership con Make-A-Wish ha un valore importante, non solo per la consapevolezza di poter restituire qualcosa a chi ne ha più bisogno, mettendo a disposizione i suoi servizi, ma perché le due realtà condividono lo stesso approccio generale: usare la creatività e i dati per avere un impatto positivo. Brand Experience e Digital Marketing le anime di Alkemy coinvolte nella realizzazione e amplificazione media della campagna.

“Quando abbiamo conosciuto la Presidente di Make-A-Wish Italia Sune Frontani abbiamo subito compreso la potenzialità dell’alchimia che poteva crearsi tra le nostre realtà. Con l’Associazione condividiamo due valori importantissimi: eccellenza e integrità” ha dichiarato Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy. “Quando alta professionalità e brave persone si incontrano non possono che nascere collaborazioni meravigliose come questa. Per questo motivo siamo particolarmente felici di mettere le nostre competenze di brand e comunicazione al servizio di Make-A-Wish Italia con passione e concretezza che sono gli altri due valori che ci contraddistinguono”.

“Siamo davvero lieti di questa collaborazione” ha raccontato Sune Frontani, Co-Fondatrice e Presidente di Make-A-Wish Italia. “Ci è parso subito evidente che ci stessimo muovendo nella stessa direzione e che ci fosse la volontà di raccontare, con generosità e accuratezza, il significato della Mission che portiamo avanti da ormai diciotto anni. Per ognuno dei nostri bambini la realizzazione di un desiderio non è una semplice esperienza da sommare alle altre, è una spinta positiva e concreta in grado di sostenerli, rasserenarli, infondere loro speranza per il futuro. Tutto questo è meravigliosamente confluito nel bellissimo video realizzato per noi, e non possiamo che esserne grati”.