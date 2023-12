Pochi giorni a Natale e i gruppi whatsapp dei genitori inizieranno a strillare. Le lamentele sui tanti compiti dati per casa dagli insegnanti ai bambini, limitando quello che è il vero obiettivo della vacatio, ossia staccare la spina, non tarderanno nemmeno quest’anno. Che i compiti a casa durante le festività siano tanti, forse troppi, è un tema più che discusso, ma non ancora risolto: lo dicono anche le indagini internazionali, come per esempio quella della TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Più che lamentarci, però, dovremmo forse soffermarci su alcune riflessioni: qual è lo scopo di tutto questo lavoro a casa che coinvolge bambini e adulti? Quanto è penalizzante tutto questo lavoro per una famiglia che ha un solo computer per più figli? Quanto questi compiti verranno svolti dall’intelligenza artificiale, sempre più accessibile da tutti? «Serve una giusta misura nel dare i compiti per casa ai bambini, che non sia un sovraccarico e motivo di noia per nessuno», premette Federica Ciccanti, Pedagogista, Pedagogista clinico, Mediatrice familiare a autrice di Regole facili. Genitori felici (e figli anche) edito da Vallardi. «I compiti dovrebbero avere lo scopo di avvicinare i bambini alla scuola e di mantenere vivo l’interesso verso di essa. Dovrebbero essere il momento privilegiato in cui il bambino, o la bambina, colma la curiosità alimentata già dai contenuti appresi in classe durante le ore di docenza, e sarebbe utile se venissero svolti in piccoli gruppi», suggerisce la pedagogista che non esclude l’uso dell’intelligenza artificiale per adempiere al dovere. «Il rischio però è che non si verifichino le fonti e che venga usata dai più piccoli, presto e male».

Quali i suggerimenti a figli e genitori per una migliore gestione del tempo da dedicare ai compiti, trovando anche lo spazio per la condivisione familiare? I suggerimenti della pedagogista