Secondo i dati ufficiali relativi al 2018, sarebbero 880mila i ragazzi che hanno dichiarato di aver fatto uso di sostanze illegali: praticamente uno su tre, tra i 15 e i 19 anni e gli operatori sul campo spiegano che il fenomeno è in continuo aumento e l’età si è abbassata sempre più arrivando a coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che dei bambini ed hanno tra gli 11 e i 14 anni.

La droga,

per la maggior parte delle storie, è un tentativo – sbagliato – per colmare un vuoto esistenziale che fa male, che grida aiuto da tutte le parti ma che non viene ascoltato da nessuno se non dagli spacciatori di morte.

San Giovanni Bosco diceva che in ogni ragazzo vi è un punto accessibile al bene. L’obiettivo, spiegava Don Bosco, non è solo quello di prevenire il male: bisogna aiutare i giovani a essere consapevoli delle loro qualità, dei loro talenti, in modo da poter realizzare tutte le loro potenzialità.

I ragazzi sono lo specchio della società che abbiamo costruito: loro l’hanno ereditata, noi costruita. Ma non è tardi, non è mai tardi per tornare al bene e prendersi cura dei giovani, metterli al centro del mondo e sostenerli nella loro crescita in modo da poter essere degli adulti migliori di noi.

