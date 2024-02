26 febbraio 2024 – Ogni bambino ha il diritto ad essere felice, a socializzare, giocare, ridere. Ma in Italia, dove sono oltre 10.000 i minori affetti da patologie gravi o croniche, il bisogno supera enormemente l’offerta, le strutture sono spesso poco accessibili e inclusive e spesso hanno costi inaffrontabili, in una situazione familiare già sotto pressione. Per questo Dynamo Camp – che da oltre 17 anni offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie – lancia la campagna “Sostieni la sua felicità” che dal 26 febbraio al 17 marzo raccoglierà fondi per garantire alle famiglie di questi bambini un supporto continuativo nelle loro città, anche nella quotidianità.

I destinatari dei progetti sono bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con patologie oncologiche, neurologiche, autismo, sindromi genetiche rare, alcuni disturbi del comportamento, bambini con bisogni medico-assistenziali complessi la cui socialità e vita sono spesso limitate dalla condizione della malattia. I fondi raccolti andranno a sviluppare i programmi Dynamo in tutta Italia con l’obiettivo di raggiungere una maggiore capillarità nel territorio e rispondere ai bisogni crescenti delle famiglie portando la Terapia Ricreativa Dynamo® nei Dynamo City Camp e in sempre più strutture ospedaliere, associazioni patologia e case-famiglia.

UNA MAMMA: “GRAZIE A DYNAMO CAMP MI SONO SENTITA FINALMENTE ABBRACCIATA”

L’esperienza Dynamo Camp, attraverso la Terapia Ricreativa Dynamo® in grado di stimolare le capacità dei bambini con attività di svago e divertimento, è un’esperienza dirompente, che ha effetti sulla qualità della vita: oltre il 90% degli ex camper di SeriousFun, tra cui Dynamo Camp, ha dichiarato di aver provato il desiderio di sperimentare cose nuove, in seguito all’esperienza del Camp; l’88% ha dichiarato apprezzamento della diversità, l’86% aumento di consapevolezza ed empatia, l’85% la sicurezza di sé e l’82% a capacità di fare amicizie.[1]

Ma le richieste di partecipare a programmi Dynamo Camp sono superiori alle attuali capacità della Fondazione: per i programmi per famiglie, con figli con patologie neurologiche complesse, ad oggi la lista d’attesa è della durata di circa 5 anni, con oltre 1.000 famiglie che ne hanno fatto richiesta. Con la campagna di raccolta fondi Dynamo Camp potrà incrementare il numero di bambini e famiglie raggiunti sul territorio italiano. C’è un urgente bisogno che va colmato, per garantire a migliaia di bambini il diritto a essere felici e a “dimenticare la malattia” tutelando la serenità delle loro famiglie. “Ho dovuto abbandonare il mio lavoro a causa delle strutture carenti, è una grossa frustrazione per i genitori perché effettivamente sulla carta abbiamo gli stessi diritti di tutti, ma sembra che questa cosa non venga percepita” racconta un papà. Alle tante difficoltà per i genitori si aggiunge la frustrazione di vedere i propri figli spesso emarginati e tristi, “ma al Dynamo Camp mi sono finalmente sentita abbracciata e coccolata, come avvolta in una nuvola senza la pioggia”, un sollievo che provano molti genitori nel sapere il proprio figlio finalmente felice, accolto in un contesto di pari e in mani di Staff competente e qualificato.

COME DONARE FELICITÀ E SERENITÀ AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE

Dal 26 febbraio al 17 marzo tutti possono aiutare Dynamo Camp a raggiungere tanti nuovi bambini, mamme e papà, con un’attenzione specifica anche a quelle aree del Paese dove più grave è l’assenza di strutture adeguate.

Per sostenere la campagna basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45595. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT Group Unidata, Convergenze, PosteMobile.

È possibile donare anche attraverso il sito della Fondazione, all’indirizzo dynamocamp.org, o chiamando il numero verde 800526272.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di Rai per la Sostenibilità ESG, Sky per il Sociale, Mediafriends, La7, Radio Deejay all’interno della trasmissione DEEJAY chiama Italia con una maratona dedicata con ospiti e approfondimenti e Radio Capital con spazi di comunicazione, interviste e appelli da parte dei conduttori.