“Si è svolto ieri a Pordenone, presso l’auditorium della Regione, un interessante incontro sulla violenza di genere dal titolo ‘La violenza assistita e gli orfani di femminicidio’ promosso dalla Crpo, Commissione regionale pari

opportunità”. Lo ricorda, in una nota, la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.

“Le voci che si sono succedute hanno rimarcato la necessità di intervenire in profondità su una piaga e un fenomeno sociale che pare non avere fine”, osserva Pellegrino, a margine del convegno e che ha visto la partecipazione di numerosi consiglieri, amministratori comunali ma anche assistenti sociali, operatori

sanitari e avvocati: “Le vittime sono le donne, ma spesso ci si dimentica dei tanti che vivono e subiscono violenza in modo indiretto, come ad esempio i figli e, in generale, i minori che assistono e rimangono spesso invisibili”.

“Bisogna intervenire nell’immediato – afferma ancora la consigliera – non solo sui minori di oggi, ma soprattutto

pensando che questi saranno gli adulti di domani. C’è la necessità di rompere il silenzio su questo fenomeno, troppo spesso carsico, dove i minori e i maggiorenni non autosufficienti sono definiti ‘orfani speciali’. Sarebbe utile – è la proposta di Pellegrino – inserire nel percorso scolastico, per sensibilizzare le nuove generazioni, l’educazione sentimentale così come già proposto negli anni scorsi a livello parlamentare”.

“I casi che si registrano vanno oltre le etnie, le periferie, l’età e la cultura”, osserva ancora la consigliera che,

ringraziando i relatori per i loro interventi, muove una sollecitazione: “È sempre più necessario promuovere non solo modifiche normative per riuscire ad arginare questo fenomeno sempre più ampio, ma incrementare e sostenere i servizi pubblici sociali e le amministrazioni comunali che possano essere sempre più in grado di riconoscere in nuce quei percorsi di vita costellati da violenza che, di norma, iniziano con atti di insofferenza, per poi sfociare in vere e proprie dinamiche che troppe volte portano ai femminicidi”.

Una chiosa a proposito dell’intervento dell’assessore Riccardi che riconosce l’importanza del servizio territoriale e di prossimità: “Accolgo con favore – conclude Pellegrino – quanto dice l’assessore Riccardi a proposito della presenza sul territorio di realtà che accolgono i minori vittime di violenza assistita, ricordandogli che la strada non può essere certo quella di chiudere i consultori familiari, primi presìdi che per anni hanno aiutato generazioni di donne in difficoltà”.