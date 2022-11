Quest’anno Ferrarelle Società Benefit – tra le prime cinque aziende nel settore delle acque minerali in Italia – dedica l’Art Collection 2022 al tema della pace e sosterrà le attività di risposta alla crisi ucraina di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

A causa del conflitto, sono già 7.841.359 le persone fuggite dall’Ucraina, molte delle quali sono minori, che hanno dovuto lasciare le proprie case e, spesso, i propri affetti per rifugiarsi in un paese vicino dopo aver assistito a violenze, bombardamenti e aver sofferto privazioni e paura.

Ferrarelle Società Benefit, dopo aver inviato nel corso dell’anno oltre 70.000 litri di acqua ai Centri per Rifugiati Ucraini di Polonia e Moldavia, sosterrà ora anche la risposta di Save the Children all’emergenza. Proprio a seguito della situazione drammatica che si è creata allo scoppio della guerra in Ucraina, la risposta di Save the Children è stata immediata per dare supporto ai bambini e alle loro famiglie. Sono stati, infatti, garantiti cibo, acqua, kit igienici, cure mediche, rifugi temporanei e spazi per la socializzazione e il gioco per i più piccoli.

“La possibilità di supportare Save the Children nelle sue attività in risposta alla crisi ucraina, ci rende molto orgogliosi, crediamo che dopo dieci mesi di conflitto ininterrotto, sia essenziale garantire ai bambini e alle bambine che scappano dalla guerra, il sostegno necessario per affrontare questo momento drammatico” commenta Michele Pontecorvo, Vice Presidente di Ferrarelle Società Benefit “Crediamo sia importante che la società civile, di cui facciamo parte come azienda, non si tiri indietro davanti agli orrori della guerra e alle sue conseguenze devastanti”.

Dal 2010 Ferrarelle Società Benefit rende omaggio all’effervescenza dell’arte italiana con il Progetto Art Collection, affidando la bottiglia in vetro Platinum Edition all’estro e alla creatività di un artista italiano per la realizzazione di edizioni limitate in tiratura di 2.000 esemplari.

L’edizione 2022 dell’Art Collection è stata illustrata a Igort, fumettista pubblicato in oltre 20 Paesi, romanziere, musicista e regista italiano. Dal 2008 è impegnato nel Graphic Journalism con la creazione del ciclo di quaderni ucraini e quaderni russi per raccontare la vita a quelle latitudini, dove ha abitato per oltre due anni. L’illustrazione realizzata per il progetto, finemente serigrafata sulla bottiglia in vetro, rappresenta una donna ucraina in abiti tradizionali con una corona di fiori in testa. A corredo, la scritta pace scritta in ucraino e italiano fa da ponte tra le due culture ed è il messaggio universale che Ferrarelle Società Benefit vuole ribadire a dieci mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina.