I bambini e il loro futuro “a colori”. È questo il cuore che unisce F.I.L.A. – Fabbrica

Italiana Lapis ed Affini con il suo brand GIOTTO e Fondazione Umberto Veronesi con il suo progetto

Gold For kids, nato nel 2014 per sostenere l’oncologia pediatrica attraverso il finanziamento ad

eccellenti ricercatori e l’apertura di nuovi protocolli di cura capaci di garantire ai piccoli pazienti un

accesso immediato alle migliori terapie a livello internazionale.

Una partnership iniziata nel 2015 e consolidata nel tempo dalla forza dei risultati. Ogni anno si

aprono infatti prospettive e opportunità, ed oggi, grazie al supporto dell’azienda icona del colore, si

è giunti al finanziamento di una nuova borsa di ricerca. A riceverla la Dott.ssa Linda Quatrini,

ricercatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; al centro del suo studio il ruolo dei

farmaci corticosteroidi nella cura di tumori ematologici pediatrici.

La consegna ufficiale della borsa “FILA”, insieme a quelle di tutti i ricercatori finanziati da Fondazione

Umberto Veronesi nel campo dell’oncologia pediatrica per l’anno 2022 (ben 21 in totale) si terrà

giovedì 12 maggio 2022 presso l’Università degli Studi di Milano. Un’occasione per incontrarsi,

confrontarsi, ricordare l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza e celebrare le

menti illuminate e il cuore di chi in questa ricerca pone il suo impegno quotidiano.

“L’incontro con Fondazione Umberto Veronesi, il sostegno al progetto Gold For kids, l’impegno dei

ricercatori, lo sforzo quotidiano nel rendere il futuro dei bambini reale ha subito colpito il cuore di

FILA. Siamo orgogliosi di poter essere al loro fianco e dare un piccolo contributo a questo grande

progetto certi che si potrà continuare a crescere insieme e dare concretezza alla speranza di un

domani a colori”, dichiara Orietta Casazza, Direttore Marketing di FILA.

L’impegno nella lotta ai tumori guarda al futuro, sensibilizza la comunità nella

Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile (15 febbraio) ma pensa anche

alla quotidianità dei bambini e dei ragazzi ricoverati, per cercare di rendere

le loro giornate più serene e “normali” possibile. Anche in questa prospettiva

s’inserisce l’impegno di FILA che ogni anno dona ai piccoli ospedalizzati kit creativi per poter

esprimere, con carta e colori, creatività ed emozioni. Una modalità di supporto della “crescita a

colori” che negli anni ha portato sorrisi, leggerezza, fantasia dove ce n’è più bisogno e che continuerà

a farlo, in un percorso di condivisione, comprensione e inclusione. Per colorare insieme la speranza e

la ricerca scientifica.