Francesco Facchinetti lancia con Fabrizio Labanti, hairdesigner e ideatore dell’innovativo Patch Cutaneo BenessereCapelli, il contest Tra due vite per regalare a tre donne e tre uomini il sogno di poter sfoggiare nuovamente una chioma fluente, ritrovando la gioia di vivere e la propria autostima.

Compilando entro il 12 settembre il form sulla piattaforma online www.benesserecapelli.it/tra-due-vite/ ci si può aggiudicare gratuitamente il rivoluzionario Patch Cutaneo che il conduttore televisivo, cantautore, dj e imprenditore dello spettacolo ha sperimentato e potuto apprezzare in prima persona. Facchinetti, infatti, da tempo ha risolto i propri problemi tricologici grazie a questo prodotto innovativo, che è considerato il primo trapianto di capelli non chirurgico.

Fondata nel 2007, BenessereCapelli è nata per rispondere in maniera concreta e soddisfacente, ma non invasiva, alle esigenze di migliaia di persone affette da calvizie o alle prese con la perdita di capelli a causa di trattamenti farmacologici. Il Patch Cutaneo, definito da importanti investimenti in termini di ricerca e sviluppo, è realizzato con capelli veri e non trattati, e l’applicazione professionale permette di ottenere un infoltimento eccellente e decisamente naturale.

Adatto agli adulti e ai bambini, diventa invisibile integrandosi perfettamente nella capigliatura originaria perché si adatta alla forma, lunghezza e colore di capelli desiderato. Per le sue caratteristiche qualitative, è possibile indossare il prodotto in qualsiasi occasione, svolgendo con spensieratezza ogni genere di attività, dalla palestra alla vita di mare, dalla moto o alla bicicletta, dalla vita lavorativa al relax in una SPA.

Tornare a guardarsi allo specchio con soddisfazione sarà una grandissima emozione per i sei fortunati che l’1 ottobre scopriranno di aver vinto il concorso Tra due vite e inizieranno l’entusiasmante percorso per l’applicazione del Patch Cutaneo BenessereCapelli.