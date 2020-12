In questo periodo particolarmente difficile Gardaland vuole essere vicino ai bambini e ai ragazzi meno fortunati che sono stati ulteriormente danneggiati dall’emergenza sanitaria e lo fa insieme a Merlin’s Magic Wand – la fondazione charity di Merlin Entertainments che regala magiche esperienze ai bimbi svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà.

Proprio per questo, in occasione delle feste natalizie, Prezzemolo si è trasformato in uno splendido Babbo Natale e ha donato a Fondazione Arché 250 ingressi che

saranno validi per tutta la stagione 2021 di Gardaland Park.

Fondazione Arché – attiva da quasi 30 anni in progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie vulnerabili, ai quali offre accoglienza residenziale o affiancamento presso le loro case, gli ospedali o le carceri – si è mobilitata anche durante l’emergenza Covid-19 per rispondere alle situazioni di necessità che la pandemia ha ulteriormente esasperato in soggetti particolarmente fragili.

Grazie agli ingressi messi a disposizione Gardaland potrà dare il suo piccolo contributo per fare in modo che i tanti bambini e ragazzi ospiti delle comunità sostenute dalla Fondazione possano trascorrere spensierate giornate all’interno del Parco, tra divertenti giri a bordo delle attrazioni dedicate ai più piccoli ed esperienze adrenaliniche sulle montagne russe.

“Dovevate vedere il sorriso dei bambini all’annuncio che gli amici di Gardaland ci hanno invitato da loro gratuitamente!”, afferma Padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Archè, che lo definisce: “Un bellissimo regalo che ha dato una speranza in questo tempo così difficile e faticoso per tutti, soprattutto per i bambini, suscitando uno strepitoso sorriso tra la sorpresa e la gioia!”

“Donare allegria è una delle nostre mission più importanti e cerchiamo sempre di fare modo che anche i più sfortunati possano trascorrere momenti di serenità tra le attrazioni del Parco” ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland “Siamo dunque molto felici di dare il via a questo progetto grazie al quale, nel corso della prossima stagione, potremo accogliere 250 ragazzi e regalare loro momenti di gioia che sicuramente porteranno poi sempre nel cuore”

Questa iniziativa è fortemente collegata ed è stata ispirata dal testo dell’inedito “Piccole grandi cose” che Gardaland ha realizzato in occasione del Natale: “regala piccole grandi cose” recita la canzone, ed è proprio a partire da questo verso che Gardaland ha pensato di dare il proprio piccolo contributo per fare in modo che, anche solo per un giorno, sia possibile per i ragazzi lasciare da parte i brutti pensieri e vivere insieme ai loro compagni emozioni positive.

La canzone inedita sarà disponibile all’interno della compilation di Natale di Gardaland, disponibile sulle più importanti piattaforme di streaming musicale a partire dalla settimana di Natale; oltre ad una rivisitazione delle più famose canzoni di Natale, la playlist conterrà anche alcune delle colonne sonore che negli anni hanno allietato le giornate dei visitatori durante Gardaland Magic Winter.

Infine, per restare vicino ai suoi piccoli fan, Gardaland ha pensato ad un’altra emozionante sorpresa per un Natale speciale. A partire da oggi, 15 dicembre, e fino al giorno di Natale componendo il numero di telefono 0456449095 i bambini potranno mettersi in contatto diretto con Prezzemolo, l’amata mascotte del Parco che potrà così fare loro gli auguri di Buon Natale e dargli l’arrivederci alla prossima e attesissima stagione a Gardaland.

