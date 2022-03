Si svolgerà sabato 19 Marzo 2022, alle ore 16:30, e si attiverà contemporaneamente in tre città diverse, Milano, Roma e Napoli, il flash mob ideato ed organizzato dall’Associazione Movimenta, nel giorno che celebra l’importanza del ruolo dei papà nelle famiglie. La manifestazione, nata in supporto della campagna “Genitori #AllaPari”, vuole puntare l’attenzione sulla necessità di permettere ai padri di rivendicare il diritto ad un congedo di paternità retribuito più esteso ed egualitario. A farsi carico di questa urgenza sociale, che solleverebbe anche molte donne dal carico degli impegni familiari, è la proposta di legge depositata in Parlamento dagli On. Alessandro Fusacchia, Rossella Muroni, Erasmo Palazzotto e Lia Quartapelle lo scorso gennaio e la relativa raccolta firme attivata su Change.org (https://change.org/genitoriallapari), che si pone l’obiettivo di estendere il congedo di paternità retribuito per qualsiasi lavoratore fino a tre mesi in Italia, di cui poter usufruire nel primo anno di vita del figlio, anche contemporaneamente alla maternità del coniuge. Ad oggi, infatti, il congedo di paternità è di soli 10 giorni ed è previsto solo in alcuni tipi di contratto, partite Iva escluse. Un gap rispetto agli altri Paesi europei da colmare, anche per rispettare la Direttiva Europea 96/34/CE sui congedi parentali.

Si invitano le famiglie e la Stampa a prendere parte a questo evento multiplo, che avrà luogo simbolicamente nel giorno della Festa del Papà, in contemporanea presso poli museali dedicati alle famiglie con bambini: il Museo dei Bambini di Roma, Explora in via Flaminia n. 86, il Museo Muba di Milano, in via Enrico Besana n. 12 e, infine, presso la Città della Scienza di Napoli, in via Coroglio n. 57/104. Il flash mob vedrà protagonisti circa 30 Papà per ogni location che, sabato 19 marzo alle ore 16:30 si riuniranno tutti insieme con figli al seguito, sui passeggini per richiamare l’attenzione sul diritto a partecipare alla vita familiare e alle esigenze primarie dei neonati nell’arco del primo anno di vita, per una vera e concreta parità di genere. I papà si muoveranno a ritmo di musica eseguendo una coreografia, a cura della danzatrice Flavia Buccero (direttrice artistica della Compagnia Movimentoinactor Teatrodanza), con i loro bebè e bambini, che danzeranno sui passeggini.